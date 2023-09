Missilangrep i Kyiv

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Russland gjennomførte natt til torsdag nytt missilangrep. Deler av hovedstaden har vært uten strøm og vann.

Her er en brann som har oppstått etter angrepet mot Kyiv i natt. Bildet er posstet til Telegram av byens myndigheter. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 06:31 Oppdatert: 21.09.2023 06:50

I 04-tiden ulte flyalarmen i den ukrainske hovedstaden. Like etter spredte den seg over hele Ukraina. Luftforsvaret varslet at russiske missiler var på vei mot byer over hele landet.

Ved daggry hørtes suset av missiler flyvende over sentrum av hovedstaden. Så fulgte lyden av eksplosjoner idet luftforsvaret begynte å jobbe.

Skader på infrastruktur

Hovedstaden var langt fra den eneste byen under angrep i morgentimene. Landets nest største by Kharkiv ble angrepet med russiske S-300 missiler, melder lokale myndigheter.

Så langt er det uklart hvor omfattende angrepet mot Kyiv er. Lokale myndigheter melder at en 18 år gammel jente og en ni år gammel jente er skadet.

Angrepet kommer mens landets myndigheter og vanlige ukrainere forbereder seg på en krevende tid. Det er ventet at Russland vil bombe landets sivile infrastruktur på lik linje med i forrige vinter.

Ordfører Vitalij Klitsjko skriver på meldingstjenesten Telegram at vann- og strømforsyningen har vært borte i noen områder, men at dette er på plass igjen.

Som følge av angrepene mistet millioner av ukrainere vann og strøm gjennom deler av vintermånedene. Fremdeles er det skader på strøm og gass i landet.

Med nytt vestlig luftvern som det amerikanske Patriot-systemet, er landet bedre rustet til å avverge angrep denne vinteren. Likevel kan landet rammes av en ny energikrise om noen få russiske missiler treffer mål. Det skrev tenketanken The Atlantic Council i en analyse i august.

Tidligere denne uken kom den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin med en bønn. Han ba Ukrainas allierte «grave dypt» for å sende mer anti luftvernvåpen for å avverge kommende russiske angrep. Dagen etter gikk Storbritannia ut og lovet mer støtte.

Men en av Ukrainas aller viktigste samarbeidspartnere hevder nå å ha stanset våpenstøtten.

Droneangrep mot Krym

Både ukrainske og russiske medier melder om et massivt droneangrep mot den annekterte Krym-halvøya natt til torsdag.

– I natt er det det aller største droneangrepet mot Krim noen gang, melder flere russiske Telegram-kanaler, blant annet Mash.

Russlands forsvarsdepartement hevder landet har skutt ned 19 ukrainske droner over Krym.

– Vi ber alle beholde roen, sier Oleg Krjutsjkov, rådgiver til den russisk-innsatte lederen på Krim, ifølge Telegram-kanalen Sevastopol Info.

Forsvarsdepartementet har ikke kommet med opplysninger om døde eller skadde.

Uenighet med Polen

I flere måneder har Polen via en EU-avtale blokkert ukrainsk korn fra å fraktes gjennom landet. Det gjøres for å beskytte polske bønders interesser. De frykter de ikke kan konkurrere med prisene på ukrainsk korn om det lagres i Polen.

Denne uken nådde konflikten nye høyder. På fredag sa EU-kommisjonen nei til å forlenge restriksjonene mot ukrainsk kornimport. Polen, Ungarn og Slovakia har sagt at de ikke vil heve restriksjonene.

Denne uken er president Volodymyr Zelenskyj på besøk i USA. I en tale til FNs sikkerhetsråd rettet han kritikk mot landene som er imot import av ukrainsk korn. Han anklaget landene for å hjelpe Russland.

På onsdag ble den ukrainske ambassadøren kalt inn på teppe i Polen. Senere fikk den polske statsministeren Mateusz Morawiecki spørsmål om landet vil fortsette å støtte Ukraina mens korn-striden pågår. Statsministeren kom med følgende svar:

Polen stanser våpenstøtten til Ukraina. I stedet vil de konsentrere seg om å styrke polsk forsvar.

Ukraina har varslet at de vil klage inn Polen, Slovakia og Ungarn til Verdens handelsorganisasjon.