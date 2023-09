Katastrofen kan kanskje forene Libya. Eller den kan gjøre det motsatte.

ISTANBUL/OSLO (Aftenposten): For første gang på lenge samarbeider Libyas to konkurrerende regjeringer. Men mange mener rivaliseringen bidro til flomkatastrofen.

Det er gått litt over en uke siden to demninger brøt sammen under en storm øst i Libya. En syv meter høy flodbølge skyllet inn over byen Derna.

Tusenvis av mennesker ble dratt med ut i havet. 20.000 mennesker, ca. en femtedel av byens befolkning, kan ha mistet livet.