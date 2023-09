Han anklages for å terrorisere Sverige. Dette vet vi om jakten på «Den kurdiske reven».

Svensk politi har jaktet på «Reven» i flere år. Slik kom han unna.

Rawa Majid fikk statsborgerskap i Tyrkia og skal ifølge svensk politi styre sitt kriminelle nettverk derfra. Men nå har han selv havnet på tidligere alliertes dødsliste. Vis mer

Publisert: 23.09.2023 22:05

Vesken som var gjenglemt på en parkbenk, inneholdt mer enn 130.000 kroner i amerikanske dollar. Eieren gikk selv til tyrkisk politi for å få den tilbake, men ble senere pågrepet. Var jakten på «Den kurdiske reven» nå over?

Hendelsen skjedde i feriebyen Marmaris i Tyrkia fjor vår. Da hadde svensk politi fått øynene opp for Rawa Majid (37).

De mener Uppsala-mannen leder et mektig narkotikanettverk som pøser inn narkotika i Sverige og får unggutter til å begå bestillingsdrap. Selv nekter han for anklagene.

En blodig intern konflikt i nettverket han leder, Foxtrot, skal være årsaken til voldsbølgen som Stockholm og Uppsala har opplevd de siste ukene.

Norsk politi tror at Foxtrot-nettverket også har folk i Norge.

Hva vet vi om mannen som går under navnet «Reven»? Og hva kan skje med ham nå?

Politi på plass i Vasastan da en ung mann ble skutt og drept for noen uker siden. Vis mer

Fakta Den nye voldsspiralen Rundt juletider brøt det ut en konflikt mellom to kriminelle nettverk i Sverige: Dalen-nettverket og Foxtrot. De kriger om narkotikamarkedet i Sundsvall og Stockholm. Dette førte til en rekke skytedrap og eksplosjoner. I september startet en ny voldsbølge. Den knyttes til en splittelse internt i Foxtrot. Politiet mener Rawa Majid leder Foxtrot og at han har røket uklar med en tidligere alliert (kalt Jordgubben). Hittil er ni personer skutt og drept i Sverige denne måneden. Flere av sakene knyttes til konflikten innad i Foxtrot. Senest natt til fredag ble to personer drept på en pub. Politiet tror det har lokale gjengkoblinger, men vet ikke hvilken konflikt det dreier seg om. En blind 70-åring uten gjengkoblinger skal være en av ofrene. I løpet av august og september er to 14-åringer og én 13-åring funnet drept og dumpet i skogholt utenfor Stockholm. Også disse sakene skal ha gjengkoblinger, uten at man vet sikkert hvilke. Vis mer

Fikk statsborgerskap tross etterlysning

Tilbake til det som skjedde i fjor vår.

Eieren som ville ha vesken tilbake fra politiet, var en iraker som skulle hete Miran Othman. Da politiet søkte opp bildet av Othman, fikk de opp et annet navn, ifølge Expressen.

Ansiktet tilhørte den svenske statsborgeren Rawa Majid. Han var internasjonalt etterlyst og ble beskyldt for å være «Den kurdiske reven». Snart ble det meldt i svenske medier at han var pågrepet i Tyrkia.

Men for de svenske etterforskerne betød ikke det at jakten på Majid var over. 37-åringen ble løslatt. Han hadde skaffet seg tyrkisk statsborgerskap.

Dette skjedde omtrent samtidig med at Sverige søkte om Nato-medlemskap og møtte en kald skulder fra nettopp Tyrkia.

Rawa Majid søkte statsborgerskap i Tyrkia under et annet navn. Vis mer

– Brenner under føttene hans

Tyrkia, som Sverige, utleverer ikke egne statsborgere. Men nå pågår det en rettsprosess mot ham i Tyrkia, melder SVT.

Han skal være anklaget for dokumentfalsk. Det knytter seg til navnet han brukte da han fikk tyrkisk statsborgerskap, Miran Othman. Selv hevder han at han endret navn på grunn av en arvestrid og at det var lovlig.

Nå kan han risikere å miste statsborgerskapet i Tyrkia, og dermed beskyttelsen, ifølge svensk TV, SVT. Etter det Aftenposten kjenner til, ble denne saken åpnet allerede i fjor.

SVT har i tillegg opplysninger om at Majid skal ha skaffet seg et falskt italiensk pass og prøver å rømme Tyrkia – hittil uten hell.

– Det brenner under føttene hans, sier SVTs Tyrkia-korrespondent Tomas Thorén til egen kanal.

Men han har kommet seg unna politiet før. Hvem er han egentlig?

Fakta Anklagene mot Rawa Majid Denne måneden kom nye siktelser mot Rawa Majid ved flere tingsretter. Det omfatter våpenbruk og grov narkotikaforbrytelse. I fjor ble han siktet for drapsplanlegging. I april 2021 ble han anklaget for grov narkotikakriminalitet og narkotikasmugling. Han er varetektsfengslet «in absentia» fire ganger. Kilde. Åklagarmyndigheten Vis mer

Fikk plutselig dyre klær

Rawa Majid ble født i Iran i 1986. Foreldrene er irakiske kurdere, men rømte fra Nord-Irak. Moren skal ha kommet seg over grensen på hesteryggen mens hun var gravid. Kort tid etter flyktet familien til Sverige og Uppsala, der sønnen vokste opp.

Majid er blitt beskrevet som ambisiøs, men ikke en toppstudent. Det skriver den svenske forfatteren og journalisten Diamant Salihu i boken «När Ingen Lyssnar».

Han skal ha endret seg mellom første og andre år på videregående, ifølge boken. Plutselig kom han ikledd dyre merkeklær og gullkjeder. Han skal ha begynt å selge tyvgods. På skolen svirret ryktene om at han solgte dop.

I løpet av 20-årene blir han dømt flere ganger, for heleri, tyverier og narkotikakriminalitet.

Var på radaren

Majid har de siste årene bygget seg opp til å bli en sentral skikkelse i det kriminelle landskapet i Sverige. Dette har han klart ved å innføre store partier av narkotika, for deretter å kunne selge videre til lavere pris enn konkurrentene. Men han har også inngått allianser med andre kriminelle gjenger i Stockholm.

Disse gjengene holder hovedsakelig på med narkotika- og voldskriminalitet, kommer det frem av politidokumenter fra Sverige som Aftenposten har fått innsyn i.

De brukes til å utføre drap, bombeangrep og kidnappinger på vegne av Foxtrot og Rawa Majid, mener svensk politi.

I 2021 skal en svensk etterforskningsgruppe ha advart om Majids rolle i det svenske narkotikamarkedet og utbredt bruk av vold, ifølge SVT. Men ledelsen i svensk politi prioriterte andre personer.

Flere personer innad i det svenske politiet har vært kritiske til denne beslutningen.

De siste årene har Foxtrot vært i konflikt med flere kriminelle nettverk. Dette har resultert i flere drap, bombeangrep og kidnappinger. Men det er ikke disse som førte til at han flyktet fra Sverige.

Etter at fetteren hans ble skutt og drept i 2018, gikk svenske myndigheter med på at han kunne få forlate landet. Hvorfor?

Trusselbildet mot ham var blitt så stort, at det var tryggest for ham å være et annet sted.

Familiebedrift

Det var først da svensk politi fikk tilgang til meldingene som kriminelle sendte hverandre på appen Encrochat EncrochatEn kryptotelefon som ifølge Europol nærmest utelukkende ble brukt av narkotikakriminelle. En kryptotelefon gjør det mulig å kommunisere uten at politiet kan få tilgang til meldingene. Tjenesten ble tatt ned i juni 2020. at de pekte ham ut som en av de største narkobaronene i Sverige.

En person med aliaset «foxkurdish» så ut til å sitte på toppen av et kriminelt nettverk med en omfattende arbeidsdeling.

Materialet fra Encrochat og Sky ECC Sky ECCEn kryptotelefon som nesten utelukkende ble tatt i bruk av kriminelle som holdt på med narkotikakriminalitet. Tjenesten ble tatt ned 9. mars 2021. har avdekket hvordan Majid har brukt sin egen familie og venner av familien til å hvitvaske penger og til lagring og frakt av narkotika. For eksempel ble det funnet store pengesummer gjemt i sokker hjemme hos moren til Majid. Både hun og Majids kone jobbet i en isbutikk i Uppsala, som skal ha blitt brukt til å hvitvaske penger.

I fjor slo domstolen fast at det var ingen tvil om at hun hadde god innsikt i sønnens kriminelle virksomhet og at hun har bidratt til å hvitvaske penger fra narkotika for sønnen. Både hun og Majids pappa ble dømt for grov hvitvasking.

Da var sønnen ute av landet.

Gode kontakter?

Majid flyttet til foreldrenes hjemby Suleimania i Irak i 2018. Da pandemien kom, dro han, kona og barn hjem igjen. Men de forlot Sverige etter kort tid våren 2020.

Svensk politi trodde de skulle klare å få ham utlevert fra Irak. Men da politi slo til mot flere adresser i Suleimania i 2020, var han vekk. Så dukket han altså opp i Tyrkia.

Der kan man få statsborgerskap hvis man investerer rundt fire millioner kroner i eiendom. Og det gjorde Rawa Majid. Han kjøpte en bolig i Bodrum, ifølge Svenska Dagbladet.

Den tidligere svenske Tyrkia-ambassadøren Michael Salin har sagt til Dagens Nyheter at Rawa Majid må ha gode politiske kontakter som klarte å få statsborgerskap selv om han var internasjonalt etterlyst.

Ifølge Aftonbladet lagde svensk politi i 2022 en topphemmelig rapport som skulle bidra til å få tatt «Reven» og hans nettverk. Den ble delt med tyrkisk myndigheter, ifølge politikilder avisen har snakket med. Men så dukket informasjon fra rapporten i opp på telefonene til kriminelle.

Flere tyrkiske opposisjonspolitikere har nå stilt spørsmål ved hvordan han fikk statsborgerskap og hvorfor han ble løslatt i fjor.

Statsadvokat Henrik Söderman sier til Aftenposten at han avventer utviklingen og opplysningene om den forestående rettssaken imot Rawa Majid i Tyrkia.

Det har ikke lyktes Aftenposten å få kontakt med Majids advokat.