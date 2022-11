Trump varsler stor kunngjøring neste uke

Joe Biden har mye å bekymre seg for før tirsdagens mellomvalg. Foto: Patrick Semansky, AP / NTB

Hele 43 prosent av amerikanske velgere mener at de har dårligere personlig økonomi enn for to år siden.

Samtidig oppgir 80 prosent at økonomien er det viktigste temaet når de skal avgjøre hvem de stemmer på i mellomvalget.

Det går frem av en meningsmåling fra ABC News og The Washington Post.

Tallene er svært dårlige nyheter for president Joe Biden og demokratene. De får nemlig mye av skylden for de dårlige økonomiske tidene. Partiet har sittet med makten de siste to årene. Siden valget i 2020 har demokratene hatt flertallet i begge kamre i Kongressen.