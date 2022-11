Trump frister givere med besøk på Mar-a-Lago tirsdag

Kevin McCarthy vil gjerne bli speaker i Kongressen. Det vil ta tid før ha vet om han har majoriteten bak seg. Foto: J. Scott Applewhite

De endelige resultatene fra det amerikanske mellomvalget lar vente på seg. I valget til nytt Representantenes hus ligger det ifølge RealClearPolitics foreløpig an til at Republikanerne har sikret seg 210 av representantenes de trenger for å få flertall, mens Demokratene har 192. Demokratene kan ikke tape mer enn fem for å beholde flertallet.

Eksperter har spådd at Republikanerne ligger an til 220, to flere enn flertallet, men det er fortsatt svært usikkert.

Det kan ta mange dager før vi vet utfallet av valget. Årsaken er poststemmene. Flere delstater lar folk poste stemmene sine helt frem til selve valgdagen. Deretter tillater noen delstater, slik som Nevada, at man teller stemmer som kommer i posten hele fire dager etter valgdagen. I California er det enda verre, der teller man stemmer som kommer frem opptil syv dager etter valgdagen.

Når det er jevnt, må man vente på poststemmene før man med sikkerhet kan kåre en vinner.

Les mer om valget til Representantenes hus her.