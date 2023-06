Svensk polititopp: Gjengene verver tre nye hver dag

15-åringer som skyter med automatvåpen, og 15-åringer som blir skutt. Det er en vanvittig utvikling, mener svensk kriminolog.

Blomster og lys på åstedet for skytingen lørdag ettermiddag. En 15-åring og en 45-åring døde, to andre ble såret.

12.06.2023 17:34

Politiet fant 21 tomhylser på åstedet. Det var en varm lørdag ettermiddag i Stockholm-forstaden Farsta. Brått ble det åpnet ild utenfor T-banen. Ifølge politiet ble det brukt et militært automatvåpen.

Fire personer ble truffet. En 15-åring døde på stedet. En annen 15-åring ble såret. En kvinne i 60-årene ble skutt i kneet da hun skulle låse opp sykkelen. En 45-åring som ble truffet av kulene, døde senere av skadene.

Politiet vil ikke si noe om hva de tror er bakgrunnen for masseskytingen, eller hvem eller hva som var målet for skuddene.

Totalt ble syv personer truffet av skudd i ulike hendelser i Stockholm i helgen. Politisjef Max Åkerwall sa søndag at det var fare for hevnaksjoner. Det skriver Expressen.

En «vanvittig» utvikling

Hvis dette er del av et gjengoppgjør, er det ikke første gang tilfeldig forbipasserende blir ofre. Men det skjer ikke ofte, og det er sjelden så mange er involvert. Det sier kriminolog Manne Gerell ved Universitetet i Malmö. Han forsker på svensk gjengkriminalitet.

– Det er én endring, og det er at unge mennesker oftere er skyteskive. Vi har femtenåringer som skyter og femtenåringer som blir skutt med automatvåpen. Det er vanvittig, sier Gerell til Aftenposten.

Politiet har de siste årene slått alarm om at både ofre og gjerningspersoner er yngre og yngre. Gerell sier at noen havner i gjengkriminalitet fordi de blir rekruttert og brukt av eldre kriminelle siden de risikerer lavere straff. Flere har beskrevet dem som «barnesoldater».

Gerell tror at det kan bli enda mer av det etter at den svenske regjeringen fjernet strafferabatten for 18- til 21-åringer i januar.

– Nå vil det bli veldig stor forskjell på hva en 17-åring og en 18-åring får i straff, sier Gerell.

Men Gerell sier også at det er ungdommer som fristes av en kriminell tilværelse.

– De vil bli kule og tjene penger. Det får man når man skyter, sier Gerell.

Fakta Voldsbølgen i Sverige Frem til 1. juni i år registrerte politiet 144 skyteepisoder i Sverige. Det er en nedgang fra 171 i samme periode i fjor. Bare i juni skal det har vært 12 skytinger. Sverige skiller seg ut i Europa med et svært høyt antall skytinger mellom gjengkriminelle. Den borgerlige regjeringen har beskrevet gjengkriminaliteten som «innenlandsk terrorisme». De vil øke straffene, innføre visitasjonssoner der folk kan stoppes på gaten og sjekkes, åpne for anonyme vitner, fjerne kvantumsrabatt og strafferabatt for unge, og kriminalisere deltagelse i kriminelle gjenger. Vis mer

Vurdere å senke kriminell lavalder

Den svenske regjeringen vurderer nå om den kriminelle lavalderen skal senkes. I mai uttalte justisminister Gunnar Strömmer at den kan bli senket til et sted mellom 12 og 15 år.

Politiet har ikke sagt noe om 15-åringene som ble skutt på i helgen, hadde koblinger til gjengkriminalitet. En lærer Dagens Nyheter har snakket med, sier at han ikke hadde trodd dette kunne skje med sin tidligere elev.

– Men det er dette jævlige samfunnet de lever i, og de forbildene de har, det er drittforbilder, sier den ikke navngitte læreren til avisen.

Det har vært en voldsbølge i Stockholm helt siden jul. Politi fra hele Sverige er blitt sendt til hovedstaden for å prøve å få satt en stopper for det. Politiet mener selv at de lykkes med mye, selv om volden bare fortsetter.

To menn i 20-årene ble pågrepet, mistenkt for drap og drapsforsøk, bare en time etter skytingen i Farsta. De var kjenninger av politiet.

Justisminister Gunnar Strömmer fra Moderaterna vurderer å senke den kriminelle lavalderen.

– Har lykkes uvanlig godt

Rundt 300 personer fra gjengmiljøene er siden jul pågrepet. Det er også blitt beslaglagt rekordmye våpen og ammunisjon. Svenska Dagbladet skriver at én grunn til at flere blir pågrepet, er at gjerningspersonene blir yngre og yngre og gjør flere feil. Politisjef Max Åkerwall sier til avisen at voldsbølgen har tvunget politiet til å utvikle nye metoder og prioritere bedre.

– Så vidt jeg kan se, har politiet lyktes med å ta flere våpen, pågripe flere og hindre flere voldshendelser. Det har de lyktes uvanlig godt med. Likevel blir det mer vold, sier Gerell.

Han peker på at kriminelle gjemmer seg blant annet i Tyrkia og forer konflikten hjemme og at stadig yngre blir brukt i gjengoppgjør.

– Det er ikke nok at politiet gjøre noe. Man må ta de som sitter høyest opp, og de som er lengst nede i denne kjeden, sier Gerell.

Rikspolitisjef Anders Thornberg sier at politiet ikke klarer å stoppe utviklingen så lenge nyrekrutteringen er så stor.

Politisjefen: – Tre nye om dagen

Rikspolitisjef Anders Thornberg har følgende forklaring på hvorfor de ikke klarer å hindre skytinger som den i helgen.

– Så lenge det rekrutteres tre nye hver dag, tusen i året, kan ikke svensk politi på egen hånd hindre at denne typen hendelser skjer. De unge gjerningsmennene må stoppes, men de er så mange at vi ikke kan være på alle steder, overalt, sier Thornberg til Dagens Nyheter.

Han sier at så lenge nye ungdommer blir rekruttert inn i gjengene, vil dette pågå i ti år, «om vi ikke gjør noe annet».

– De unge individene må enten velge en annen vei eller tas hånd om når de er på vei inn i dette, sier Thornberg til avisen.