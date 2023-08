Canadisk minister ber dronefotografer holde seg borte fra skogbrannene

Myndighetene i British Columbia i Canada trygler både beboere og turister i Kelowna-området om å respektere ordren om å evakuere etter hvert som en stor skogbrann raskt sprer seg.

Brannen raser ved utkanten av West Kelowna. Vis mer

Publisert: 20.08.2023 16:57

Kortversjonen Myndighetene i British Columbia i Canada vektlegger alvorligheten av raskt spredende skogbrann i Kelowna-området, og oppfordrer både innbyggere og turister til å etterkomme evakueringsordrer.

Området preges av tett røyk, og rundt 30.000 mennesker har allerede mottatt evakueringsordre. Ytterligere 36.000 har blitt varslet om potensiell evakuering. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Situasjonen i det populære friluftsområdet i Okanagandalen er svært dynamisk, sa provinsens minister for beredskap, Bowinn Ma, lørdag kveld lokal tid.

Rundt 30.000 mennesker har fått ordre om å evakuere, mens ytterligere 36.000 har fått varsel om at de kan bli bedt om å komme seg unna.

– Vi kan ikke understreke sterkt nok hvor kritisk det er å følge evakueringsordrene. Det gjelder liv og død for dem som bor der, men også for redningsmannskapene, sa hun på en pressekonferanse.

Skogministeren i British Columbia Bruce Ralston peker også på at flere turister har oppsøkt de rammede områdene og publisert bilder i sosiale medier.

– Droner utgjør en stor fare for mannskapene som bekjemper ilden fra lufta. Å ta bilder av skogbrannene er ikke bare uansvarlig, det er også ulovlig å fly droner i områder med brann, sier han.

Kveles av røyk

Kelowna, en by på 150.000 innbyggere, var lørdag i ferd med å kveles av tjukk røyk fra flere branner i åsene og fjellene rundt byen. Fredag ble det erklært unntakstilstand i området.

Det var lørdag kveld lokal tid 385 aktive branner bare i British Columbia, der mange eiendommer i Kelowna-området allerede er tatt av flammene, blant dem det historiske hotellet Lake Okanagan Resort.

Den canadiske byen Kelowna, som er et populært friluftssted, er innhyllet i røyk fra skogbranner rundt byen. Vis mer

Delstatens førsteminister David Eby har kunngjort et forbud mot at besøkende får oppholde seg på hoteller i området, og ba eventuelle gjester om å sjekke ut og frigjøre rommene for evakuerte og brannmannskapene.

Det er kommet brannmannskaper fra Australia, Mexico, Brasil og Costa Rica, i tillegg til det østlige Canada, for å bidra i slukningsarbeidet.

Sør for grensa, i USA, har også flere tusen mennesker måttet rømme fra skogbranner i området rundt Spokane, øst i delstaten Washington.

Spøkelsesby

Og lenger nord i Canadas tynt befolkede Northwest Territories jobber brannmannskapene febrilsk for å hindre at en stor skogbrann når fram til hovedstaden Yellowknife. Byen framstår som en spøkelsesby etter at så godt som samtlige 20.000 innbyggere er evakuert.

Enorme branner har i år spredt seg med stor hastighet over hele Canada, til 13 av landets provinser og territorier. 137.000 kvadratkilometer er svidd av.

Dette er nesten dobbelt så mye som i fjorårets brannsesong, og seks ganger så mye som gjennomsnittet over de siste ti årene.