Russland nektet dem å vende hjem til Ukraina. I dag lot Erdogan heltene fra Mariupol reise hjem.

Fem ukrainske offiserer fikk reise hjem til Ukraina sammen med president Zelenskyj. De skulle egentlig oppholde seg i Tyrkia til krigen i Ukraina var over.

President Zelenskyj poserer for et gruppebilde med de fem kommandantene fra Azovstal-stålverket i Mariupol på flyet, som skal ta dem fra Tyrkia og hjem til Ukraina. Vis mer

De fem ble sluppet fri fra russisk fangenskap etter en fangeutveksling i september i fjor. Tyrkia var aktivt med på forhandlingene mellom Ukraina og Russland. En del av avtalen var at de fem kommandantene måtte oppholde seg i Tyrkia «til krigen tar slutt».

President Volodymyr Zelenskyj har vært i samtaler med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan på lørdag. De har blant annet diskutert avtalen om frakt av korn over Svartehavet. Nyhetsbyrået Reuters siterer president Erdogan på at han presser Russland til å forlenge denne avtalen med minst tre måneder. Den nåværende avtalen varer til 17. juli.

På en felles pressekonferanse sa de to presidentene at fangeutveksling mellom Ukraina og Russland også har vært en viktig del av samtalene i dag.

Skadede ukrainske soldater i et provisorisk feltsykehus inne i en bunker i Azovstal-stålverket. Bildet ble offentliggjort 10. mai i fjor. Vis mer

Over 80 dagers beleiring

Den ukrainske havnebyen Mariupol ble beleiret av russiske styrker rett etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022. De siste ukrainske styrkene som kjempet mot russerne, hadde forskanset seg i underjordiske huler i Azovstal-stålverket. Russerne prøvde gjentatte ganger å storme stålverket. Først 16. mai ga forsvarerne av stålverket opp. Kampen om Mariupol var dermed i realiteten over.

Mer enn tusen sivile og en mindre gruppe ukrainske soldater hadde motstått Russlands voldsomme angrep mot stålverket i mer enn 80 dager.

Måtte bli igjen i Tyrkia

215 ukrainske krigsfanger ble satt fri i fangeutvekslingen med Russland i september i fjor. Mange av disse hadde vært med på forsvaret av stålverket. Men avtalen innebar at de fem kommandantene måtte oppholde seg i Tyrkia til krigen en gang tar slutt. De skulle leve komfortabelt og under den tyrkiske lederens beskyttelse. Men Russland insisterte på at de ikke kunne vende tilbake til Ukraina og gjenoppta kampen.

Men nå har Erdogan tydeligvis ombestemt seg. Russland er ikke fornøyd med det.

– Tyrkia har brutt avtalen ved å frigi disse kommandantene fra forvaring, uttaler Kremls talsperson Dmitrij Peskov. Han understreker at Russland ikke er informert om at de blir sluppet fri, skriver Reuters.

Røyk over Azovstal-stålverket i Mariupol mens russiske styrker prøvde å bekjempe de ukrainske styrkene som holdt stand der. Bildet er tatt 25. april 2022. Vis mer

Lørdag ettermiddag kunngjorde president Zelenskyjs kontor at de fem offiserene får komme hjem til Ukraina. Offiserene ble i oktober i fjor utnevnt til «Helter av Ukraina».

Kort tid etterpå ble bilder av at Zelenskyj tar imot dem på en flyplass delt. Etter hvert også bilder av at de fem er på et fly sammen med presidenten.