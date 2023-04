Forsvaret bistår UD i evakueringen fra Sudan

En rekke land evakuerer nå sine borgere fra Sudan ved hjelp av egne militære styrker. Nå bekrefter det norske forsvaret at det bistår Utenriksdepartementet.

Her går italienske statsborger om bord i flyet fra det italienske forsvaret. En rekke land evakuerer nå sine diplomater.

24.04.2023 11:15 Oppdatert 24.04.2023 12:03

Det var både farlig og vanskelig. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson beskrev det som skjedde søndag ettermiddag som en karavane av busser og biler. Den kjørte langsomt gjennom kaoset i den sudanske hovedstaden Khartoum.

Konvoien ble eskortert og ledet av ut av det franske militæret. Om bord var diplomater og familiemedlemmer fra en rekke land.

15. april brøt det ut kamper i Sudans hovedstad mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF. Sivile har havnet i kryssilden i det som beskrives som en svært farlig og uoversiktlig situasjon. Hittil har forsøk på å få de to rivaliserende generalene til å slutte fred vært nytteløse.

Nå evakuerer en rekke land sine diplomater.

Det skjer i avanserte og farlige operasjoner. Men det er høyst uklart hvordan andre utenlandske borgere, blant annet de som jobber i hjelpeorganisasjoner, skal komme seg ut.

USAs utenriksminister Antony Blinken overvåker evakueringen fra den amerikanske ambassaden i Khartoum natt til søndag.

Forsvaret involvert – vil ikke gå inn på detaljer

Det norske utenriksdepartementet har sendt sitt utrykningsteam til Djibouti. Det skal hjelpe nordmenn med å komme seg ut. Tre norske diplomater er alt ute.

Men det skal også være rundt 80 norske statsborgere i landet. Norsk UD har ikke svart på om det er militært personell i det norske utrykningsteamet.

Men det norske forsvaret bekrefter at de bistår UD.

– Vi har støttet og rådgitt UD i denne krevende situasjonen. Forsvaret ønsker ikke å gå inn på hva vi konkret gjør og har gjort, skriver talsperson Jonny Karlsen ved Forsvaret operative hovedkvarter (FOH) i en e-post til Aftenposten.

Fakta Disse evakuerer Disse har, eller er i ferd med å evakuere egne borgere: Evakueringen skjer på flere måter. Noen har kjørt landeveien. Andre har blitt evakuert sjøveien. Andre igjen har blitt hentet med helikopter eller fly.

USA Storbritannia Frankrike Tyskland Spania Italia Egypt Saudi-Arabia Russland Sverige Jordan Libya India Tunisia Libanon Sør-Korea

Japan Canada Ghana Kenya Nigeria NOrge IRland Nederland Danmark Ungarn Sveits Polen (KIlde: Reuters) Vis mer

Her blir spanjoler evakuert fra Sudan. Bildet er tatt av det spanske forsvaret.

Franskledet operasjon

Noen timer etter at den franskledede konvoien forlot Khartoum søndag kveld var den fremme ved en militær flyplass nord for byen. Et fransk militært fly tok av med diplomater fra en rekke andre land.

Ved firetiden natt til mandag landet det i nabolandet Djibouti. Blant annet var 25 svensker og 14 dansker om bord.

Men fortsatt er det rundt 150 på den såkalte svenskelisten til Sveriges utenriksdepartement. Svenske myndigheter sier de jobber med å hjelpe dem ut.

Svenske soldater er i «området» og var med på evakueringen søndag. Men om og hvordan de skal klare å evakuere alle som vil ut, kunne ikke svenske myndigheter svare på mandag morgen. Det er tvilsomt at de kan gjøre akkurat det samme om igjen, sa Sveriges forsvarsminister Pål Jönsson.

Evakueringen skjedde dagen etter at Riksdagen i et hastevedtak godkjente en plan for å sende opptil 400 svenske soldater til Sudan for å evakuere svensker.

Frankrike ledet en operasjon for å få ut flere titalls diplomater og deres familier natt til søndag. Den svenske regjeringen takket Frankrike for hjelpen.

Navy Seals hentet ut amerikanere

Britiske elitesoldater har eskortert 30 britiske diplomater og deres familier. Statsminister Rishi Sunak beskrev operasjonen som «kompleks og rask». Hele 1200 soldater var i beredskap i tilfelle noe skulle gå galt, ifølge The Times.

Elitesoldater ble først fløyet inn til Khartoum med et amerikansk fly. De plukket opp kjøretøy rundt om i hovedstaden og avtalte hvordan de skulle komme forbi ulike kontrollposter. Et Hercules transportfly og et A400M Airbus-fly sto på en flyplass utenfor byen og tok av med diplomater og deres familier.

Men det er mange andre briter igjen i landet. Spørsmålet er hvordan de skal komme seg ut.

Alicia Kearns er leder for utenrikskomiteen i det britiske Underhuset. Hun sier til The Times at det er en av de vanskeligste evakueringene de har sett på mange år.

Amerikanske myndigheter evakuerte sine diplomater i en hasteoperasjon med helikopter. Elitestyrken Navy Seals kom via Djibouti og hentet ut 90 amerikanere fra selve ambassaden i Sudans hovedstad natt til søndag. The New York Times skriver at selv med forsikringer fra begge sider i konflikten, var det en svært risikabel operasjon.

På bakken fulgte etterretningsoffiserer med på om det kom angrep fra skulderholdte land til luft-missiler. Over fløy militærfly for å gi beskyttelse, om nødvendig.

– Hvis du flyr i 100 knop veldig nært bakken i stummende mørke, er det risiko, sa operasjonsleder, generalløytnant Douglas A. Sims til avisen.

Men amerikanske myndigheter har så langt ikke planlagt å evakuere alle andre amerikanske borgere. Det skal være rundt 15000 med amerikansk pass i landet.