Rundt 80 nordmenn er i Sudan. De må selv vurdere om det er trygt nok til å prøve å evakuere.

UD får bistand av Forsvaret og har bedt Rederiforbundet om hjelp for å få nordmenn ut av Sudan.

Her går italienske statsborger om bord i flyet fra det italienske forsvaret. En rekke land evakuerer nå sine diplomater.

24.04.2023 11:15 Oppdatert 24.04.2023 16:14

Det var farlig og vanskelig. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson beskrev det som skjedde søndag ettermiddag, som en karavane av busser og biler som langsomt kjørte gjennom kaoset i den sudanske hovedstaden Khartoum.

Konvoien ble eskortert og ledet av ut av det franske militæret. Om bord var diplomater og familiemedlemmer fra en rekke land.

15. april brøt det ut kamper i Sudans hovedstad mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF.

Nå evakuerer en rekke land sine diplomater. Norges tre utsendte diplomater til Sudan har allerede forlatt landet. Det skrev UD i en pressemelding søndag.

Men fortsatt er det rundt 80 norske statsborgere igjen i landet.

– Hele vår kriserespons er rettet mot å legge til rette for utreisemuligheter for de norske borgerne som ønsker å forlate Sudan, skriver UDs kommunikasjonsrådgiver Ane Lunde i en e-post til Aftenposten.

– Situasjonen i landet er fortsatt farlig og uoversiktlig, og det er risikabelt å forflytte seg rundt i Khartoum og Sudan, sier hun.

Forsvaret involvert – gir ingen detaljer

UD har sendt et utrykningsteam til Djibouti øst for Sudan. Det består av fem personer fra UD, samt andre diplomater i regionen.

– De møter norske borgere som ankommer Djibouti fra Sudan. De sørger for koordinering og samarbeide med andre land og forbereder utreise for norske borgere. De kan også hjelpe med nødlån og nødpass, skriver Lunde.

I tillegg får UD støtte fra Forsvaret. Hverken UD eller Forsvaret vil gi informasjon om hva slags støtte det dreier seg om.

– Vi har støttet og rådgitt UD i denne krevende situasjonen, skriver talsperson Jonny Karlsen ved Forsvaret operative hovedkvarter (FOH) i en e-post til Aftenposten.

Fakta Disse evakuerer Norge: Tre norske diplomater er evakuert fra Sudan. Det anslås at rundt 80 norske statsborgere fremdeles befinner seg i landet. *Danmark: 15 danske statsborgere ble natt til mandag evakuert far Sudan. Seks dansker befinner seg fremdeles i landet, men ønsker ikke å bli evakuert, ifølge utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. *Sverige: Svenske myndigheter bekreftet mandag at 25 svenske statsborgere ble evakuert med et fransk militærfly til Djibouti natt til mandag. Det anslås at 150 svensker fremdeles befinner seg i landet. *USA: Amerikanske spesialstyrker har evakuert alt amerikansk regjeringspersonell i Sudan og deres pårørende. Det skal være snakk om under 100 mennesker. *Kina: Kinesiske myndigheter har begynt evakueringen av sine statsborgere i Sudan. Det skal være snakk om rundt 1.500 kinesiske borgere. *Storbritannia: Storbritannias statsminister Rishi Sunak bekreftet søndag at britiske væpnede styrker hadde evakuert alle diplomatiske ansatte og deres familier fra Sudan. *Frankrike: Frankrike har pr. mandag morgen hentet ut 388 personer i den franske evakueringsoperasjonen i Sudan. Et fransk fly som forlot Khartoum søndag, evakuerte også en rekke EU-delegasjoner. *Tyskland: Det tyske luftforsvaret har hittil evakuert 311 personer fra en flyplass i nærheten av Khartoum, ifølge det tyske forsvaret. De første 101 personene ankom Berlin mandag morgen. Tyske myndigheter har sagt de vet om rundt 200 statsborgere som befinner seg i Sudan. *Irland: Irland har sendt tolv forsvarsansatte til Djibouti for å hjelpe med evakueringen av rundt 150 irske statsborgere. *Italia: Italienske myndigheter evakuerte rundt 200 mennesker i en militæroperasjon søndag, inkludert alle italienske statsborgere som har bedt om bistand til å forlate landet. Italias utenriksminister har sagt det er snakk om rundt 140 italienere, i tillegg til rundt 60 personer fra andre land. *Spania og Mexico: Spanske myndigheter har evakuert sine diplomater og statsborgere i Sudan, så vel som andre fra Europa og Sør-Amerika. Fem mexicanere og to familiemedlemmer var om bord på et spansk evakueringsfly, ifølge Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard. *Egypt: Egypt, som er naboland til Sudan, har evakuert 436 statsborgere fra det krigsherjede landet. De anslår at rundt 9.600 egyptere fremdeles befinner seg i Sudan pr. mandag formiddag. *Saudi-Arabia og golfstatene: Saudi-Arabia har evakuert 91 saudier og rundt 66 personer fra andre land ved hjelp av marinefartøy til Jeddah, over Rødehavet. Nabolandet Kuwait sier alle deres innbyggere som ønsket å reise hjem, har ankommet Jeddah. Qatar har også takket Saudi-Arabia for å hjelpe å evakuere deres borgere. *Canada: Canadiske myndigheter har sagt de har fullført sin evakuering fra Sudan og at alle deres diplomater er hentet ut. *Russland: Moskvas ambassadør i Khartoum bekrefter at 140 av totalt 300 russiske borgere i Sudan har sagt de ønsker å forlate landet. Russland har imidlertid ikke iverksatt noen evakueringsoperasjon ennå, da det vil involvere kryssing av frontlinjer, ifølge ambassadøren. *Tyrkia: Tyrkiske myndigheter evakuerte noen av sine rundt 600 borgere i Sudan via veier fra to distrikt i Khartoum til den sørlige byen Wad Madani søndag morgen. *Jordan og Nederland: Fire fly med 343 mennesker, deriblant fra Jordan, Palestina, Irak, Syria og Tyskland har forlatt Sudan, ifølge myndighetene i Jordan. Nederland samarbeider med Jordan om evakuering av borgere. *India: India har sendt et marinefartøy til Port Sudan og to militærfly til Jeddah for å bistå med evakuering. De har bedt sine borgere om å unngå unødvendig risiko. *Libya: Libyas ambassade i Khartoum sier 83 libyere, inkludert diplomater og deres familier, studenter, flyansatte og bankansatte, hadde nådd havnen i Sudan for å forlate landet. *Tunisia: Tunisia sier de vil starte evakuering fra Khartoum mandag. *Libanon: Libanon arbeider med å evakuere 51 borgere fra Port Sudan. *Filippinene: Filippinske myndigheter sa mandag at evakueringen av rundt 700 filippinske statsborgere i Sudan begynner «i løpet av de neste 24 timene», ved hjelp fra busser på vei til Egypt. *Sør-Korea og Japan: Sør-Korea har sendt et militærfly for å evakuere sine 25 innbyggere i landet. Japan har også sendt tre evakueringsfly til Djibouti. *Indonesia: Indonesia har evakuert 538 borgere fra Khartoum til Port Sudan, hvor de venter på å gå om bord en båt til Jeddah sammen med evakuerte fra andre land. *Ghana og Kenya: Ghana og Kenya jobber mandag fremdeles med å evakuere sine borgere. *Nigeria: Nigeria har bedt om at det opprettes en sikkerhetskorridor for å evakuere 5.500 statsborgere fra Sudan, hovedsakelig studenter. *Tsjad: Myndighetene i Tsjad har sendt fly for å plukke opp rundt 438 borgere som har forlatt Khartoum med buss til Port Sudan. (Kilde: Reuters, AFP) Vis mer

Sverige har sendt militære fly til Sudan for å bistå med evakuering. Disse flyvningene skal være åpne for norske borgere som klarer å ta seg til den militære flyplassen i Khartoum.

UD har i tillegg kontaktet Rederiforbundet for å arrangere utreise med båt fra havnebyen Port Sudan øst i landet.

– Den enkelte må selv gjøre sikkerhetsvurderinger før de velger å forflytte seg, skriver Ane Lunde i UD.

Prøver å evakuere Kirkens Nødhjelp-ansatte

Kirkens Nødhjelp er blant organisasjonene som jobber i Sudan. De har for tiden seks internasjonale ansatte i landet, ifølge utenlandssjef Arne Næss-Holm. Ingen av disse er nordmenn.

– Vår hovedprioritet nå er å få de internasjonalt ansatte ut, sier Næss-Holm til Aftenposten.

De seks er i en relativt trygg del av Khartoum og har det bra etter forholdene. Men Næss-Holm sier situasjonen har vært krevende. Evakueringen har også blitt ekstra vanskelig fordi det er begrenset tilgang til internett og telefon i Sudan.

Her blir spanjoler evakuert fra Sudan. Bildet er delt av det spanske forsvarsdepartementet.

Franskledet operasjon

Diplomatene og familiene som ble busset ut av Khartoum søndag ettermiddag, forlot landet på et fransk militært fly. Blant dem var det blant annet 25 svensker og 14 dansker.

Natt til mandag landet de i Djibouti.

Fortsatt er det rundt 150 personer på den såkalte svenskelisten til Sveriges utenriksdepartement. Det er uklart hvordan de skal evakuere dem som er igjen. Det er tvilsomt at de kan gjøre det samme om igjen, sa Sveriges forsvarsminister Pål Jönsson.

Evakueringen skjedde dagen etter at Riksdagen i et hastevedtak godkjente en plan for å sende opptil 400 svenske soldater til Sudan for å evakuere svensker.

I løpet av helgen har over 1000 EU-borgere blitt evakuert fra Sudan, ifølge EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Fakta Fakta om kampene i Sudan 15. april brøt det ut kamper i Sudans hovedstad Khartoum mellom regjeringshæren og den tidligere regjeringsvennlige militsen RSF.

Samme dag bryter det ut kamper i Darfur vest i landet.

Konflikten står mellom landets to øverste militære ledere, begge en del av militærjuntaen som har ledet landet siden kuppet i 2021: Hærsjef og juntaleder Abdel Fattah al-Burhan og RSFs leder Mohamed Hamdan Dagalo, som var Burhans nestkommanderende.

Før kampene brøt ut, pågikk forhandlinger om å innlemme RSF i regjeringshæren.

RSF ble dannet i 2013 med utgangspunkt i Janjaweed-militsen og har kjempet på vegne av Sudan i Darfur-regionen.

Titusener av sivile er fanget i kryssilden i Khartoum. Fredag var minst 413 mennesker bekreftet drept og minst 3.500 såret, ifølge WHO. Det reelle tallet antas å være langt høyere.

Opptil 20.000 mennesker har flyktet fra Darfur til Tsjad. (NTB) Vis mer

Elitestyrker satt inn

Britiske elitesoldater eskorterte 30 britiske diplomater og familiene deres ut av landet. De benyttet blant annet et Hercules transportfly og et A400M Airbus-fly. Operasjonen var «kompleks og hurtig», sa statsminister Rishi Sunak. 1200 soldater var i beredskap i tilfelle noe skulle gå galt, ifølge The Times.

Men det er rundt 2000 briter igjen i landet. Den britiske regjeringen vil ikke love at de klarer å få dem ut av landet.

Amerikanske myndigheter evakuerte sine diplomater i en hasteoperasjon med helikopter. Elitestyrken Navy Seals kom via Djibouti og hentet ut 90 amerikanere fra selve ambassaden i Sudans hovedstad natt til søndag. The New York Times skriver at selv med forsikringer fra begge sider i konflikten, var det en svært risikabel operasjon.

Amerikanske myndigheter har så langt ikke planlagt å evakuere alle andre amerikanske borgere. Men de har sendt skip til Rødehavet i tilfelle det blir behov.

Det skal være rundt 15.000 med amerikansk pass i Sudan.