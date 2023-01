Biden kan puste lettet ut etter 2022. Her er fem grunner til det.

President Joe Biden undertegnet «Respect for Marriage»-loven 13. desember. Den skal sikre retten til likekjønnet ekteskap i USA.

Etter et vondt første halvår, snudde det for presidenten. Beslutningen om hvorvidt han skal stille igjen i 2024, er i praksis allerede tatt, ifølge CNN.

Nå nettopp

NYHETSANALYSE: Det er bare litt over et halvår siden det meste så ut til å gå galt for USAs president.

Drømmen om store politiske gjennomslag, var tilsynelatende død. Bensinprisen nådde nye rekorder. Inflasjonen var den høyeste på mange tiår.

Dessuten så republikanerne ut til å styre mot et brakresultat i mellomvalget. Joe Bidens oppslutning var historisk lav, og mediene rapporterte stadig om «kilder i partiet» som mente presidenten ikke burde stille igjen i 2024.

Men på vei inn i 2023 ser ting langt lysere ut for den 80 år gamle presidenten. Her er fem årsaker til det.

