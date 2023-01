Kina åpner opp. Men turistene må vente.

Tilreisende til Kina må ikke lenger i karantene. Det er i første omgang familie, forretningsreisende og studenter som vil kunne besøke landet.

En tilreisende fikk blomster idet hun søndag ankom flyplassen i Beijing.

09.01.2023 23:18

For første gang siden koronapandemien rammet Kina for nesten tre år siden, kan reisende igjen komme inn i landet uten å gå flere dager i karantene.

Varigheten på karantenen ble nedjustert fra tre uker til syv dager sist sommer og deretter til fem dager i november.

Nå kreves det kun en negativ koronatest ved ankomst. Den må være tatt 48 timer før avreise.

Men å reise til Kina kan fremdeles være krevende, advarer norske myndigheter:

Turistvisum utstedes fortsatt ikke.

Det er få flyvninger inn og ut av landet. Antallet er en tiendedel av hva det var i 2019.

Store smittebølger i Kina gjør også at kapasiteten i helsevesenet blir utfordret.

Reisende fra Kina må være forberedt på å måtte fremvise negativ covid-19-test ved mellomlanding og ankomst i Europa.

– De siste to årene har vært tortur

En som gjerne skulle reist fra Norge til Kina for lenge siden, er Daniel Bäckström. Han forsker på minoriteter i Kina og er helt avhengig av å få reist til Kina for å få gjennomført doktorgradsstudiene ved Universitetet i Oslo.

– De siste to årene har vært ren tortur, sier han om ventetiden.

Nå håper han å få reist til Kina i midten av februar. Da skal han forske på blangfolket, en liten folkegruppe som består av færre enn 100.000 mennesker. De holder til i grenseområdet ned mot grensen til Myanmar.

Bäckström hadde forventet en langsom gjenåpning av Kina. Så ble nullvisjonen plutselig skrotet i begynnelsen av desember.

Nå har han bare et lite problem. Nettsiden som man må gå inn på for å søke om visum, har ligget nede siden før jul, ifølge Bäckström.

Daniel Bäckström fikk en tatovering på armen da han var i Bulangshan i 2019. Nå håper at han snart kan reise tilbake dit for å drive feltstudier på en liten minoritet som bor der, ved grensen til Myanmar.

Til høsten kan bachelorstudenter fra Universitetet i Oslo (UiO) trolig igjen reise på utveksling til Kina. I tre år har det vært umulig å få visum til det pandemistengte landet. I stedet har studenter måttet reise til Taiwan, øya og landet som ligger utenfor kysten av Kina.

– Vi vil vende tilbake til Kina så fort det er praktisk mulig, sier Rune Svarverud ved UiO.

Han er instituttleder på Institutt for kulturstudier og orientalske språk. En gruppe på cirka 30 studenter skal på obligatorisk utveksling til et universitet i Beijing kommende høst. Enkelte andre vil få mulighet til å reise til Kina for å gjennomføre feltarbeid.

– Mange norske vil komme i gang igjen

Norsk næringsliv kommer til å være ivrige etter å reise tilbake til Kina, tror Andreas Thorud, sjømatutsending i Kina for Norges sjømatråd. Han er bosatt i Shanghai og har sett nedstengningene der på nært hold. Han dro hjem til Norge i julen og så for seg et opphold i karantene ved returen til Kina. Det kommer han nå til å slippe.

– For sjømatnæringen er dette veldig gledelig, sier Thorud om opphøret av karantenekravet.

– Man kan planlegge reise til Kina igjen. Man kan besøke kunder og kjenne på markedet, sier han.

Krav til frossenfisk som kom med covid-19, ble også fjernet nå på søndag. Forpakningen måtte testes. Varene måtte desinfiseres ved ankomst til Kina. Man måtte bruke spesielle lagre.

– Det er viktig for sjømatnæringen at dette faller bort, sier Thorud.

Andreas Thorud er sjømatutsending i Kina og bosatt i Shanghai.

Han tror kinesiske forretningsfolk også er ivrige etter å få reise igjen.

– Det er ekstremt mange forretningsfolk og selskaper som lengter etter å komme tilbake til Europa og andre steder. Det blir mye reiseaktivitet igjen, det er jeg ganske sikker på, sier han.

– Blir det startproblemer?

– Jeg tror hele første kvartal vil være en innkjøringsfase. I Kina virker man veldig innstilt på å få lagt dette bak seg og komme videre. I løpet av de neste månedene tror jeg det med reiseaktivitet vil gå bra igjen, sier Thorud.

Åpner for turister om et halvt år?

Gjenåpningen i Kina skapte mandag en oppgang på børsene i Asia.

Mange i reiselivsnæringen ønsker naturlig nok at det snart også blir åpnet opp for turister. Det vil være viktig for turistnæringen i Kina, men også for mange land som har tatt imot kinesiske turister.

155 millioner kinesiske turister brukte mer enn 2500 milliarder kroner utenfor Kinas grenser i 2019, ifølge CNN. Det er mer enn noe annet land.

Men foreløpig prioriterer ikke kineserne å gi visum til turister.

– Familier, næringslivet og studenter blir prioritert. Turisme til Kina tror jeg vil komme i andre halvdel av i år, sier Albert Ng til Bloomberg. Han er en av grunnleggerne av luksusreisebyrået Wild China.

Smittespredningen har vært enorm i Kina. I provinsen Henan er 89 prosent av befolkningen smittet, sa en lokal helsedirektør under en pressekonferanse mandag. Henan er en provins med nesten 100 millioner innbyggere.

Mange land er nervøse for utviklingen og krever negativ koronatest for reisende fra Kina. Noen land tester også alle reisende fra Kina ved ankomst.

Siden 1. januar har 20 prosent av de tilreisende fra Kina testet positivt ved ankomst til Sør-Korea, melder Reuters.