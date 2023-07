Rekordmange pakistanere forlater hjemlandet. Nå har de funnet en ny rute til Europa.

Over 800.000 pakistanere forlot landet på ett år. Hva driver så mange på flukt?

Overlevende fra fiskebåten som gikk ned i Middelhavet med rundt 750 mennesker, sov i en hall i havnebyen Kalamata i Hellas 14. juni.

02.07.2023 11:20

Imran Wazir (23) og Abdul Salam (25) hadde fått nok av livet i Bandli i det nordøstlige Pakistan. De bestemte seg for å forlate familien i håp om å få et bedre liv.

En sen kveld i mars omfavnet de sine foreldre før de begynte på sitt livs lengste reise. Ferden som lå foran dem var på flere hundre mil. Underveis krysset de fire land.

Familiene ante ikke at det var siste gang de så Imran og Abdul i live, sier Abid Kashmiri, fetteren til de unge mennene til The New York Times.

Druknet i Middelhavet

Noen måneder senere fikk familien den sjokkerende nyheten: De to unge mennene var blant mer enn 300 pakistanere som omkom i båtkatastrofen i Middelhavet 14. juni.

Dette var et av de verste migrantforlisene i Middelhavet. En overfylt båt med rundt 750 mennesker om bord sank. Bare 104 menn og ungdommer er funnet i live. Båten, en gammel fisketråler, var på vei fra Libya til Italia.

Lokalbefolkningen rapporterer at rundt 28 av passasjerene om bord var fra Imran og Abduls hjemby, Bandli. Byen ligger i en frodig, grønn dal langs grensen til India, i den pakistanskkontrollerte delen av Kasjmir.

Det bor omtrent 10.000 mennesker i Bandli. Byen har en lang historie med unge menn som emigrerer til utlandet. De fleste familier har nå minst én sønn som arbeider i Gulfen eller Europa.

Imran Wazir (til venstre) og Abdul Salam (til høyre) avbildet før de bega seg ut på den farefulle reisen fra Pakistan til Europa.

Forliset i Middelhavet var en av tre store hendelser som er registrert siden februar, der flyktninger og andre migranter fra Pakistan har mistet livet på sjøen.

I fjor forlot rekordmange pakistanere landet på jakt etter et bedre liv. Hva er det som driver så mange pakistanere på flukt?

Ny og farligere rute

Ungdommer fra Pakistan prøver å rømme fra hjemlandet sitt ved å ta risikofylte, ulovlige veier til Europa.

En ansatt fra Pakistans føderale etterforskningsbyrå sier til AFP at minst 40.000 slike ulovlige reiser blir forsøkt hvert år.

Før dro pakistanere som ville til Europa, gjennom land som Iran, Tyrkia og Hellas.

Men nå har mange av disse landene, inkludert Tyrkia, innført strengere grensekontroll. Derfor har mange migranter fra Pakistan nå byttet rute.

– Mange forsøker å nå Libya og dra videre derfra med båter, sier en menneskesmugler som jobber ved grensen til Tyrkia til Aftenposten.

– Fluktveiene har endret seg det siste året. Pakistanere og bangladeshere reiser ikke lenger over land til Europa – de flyr til Libya via omveier, sier han.

Folk bærer kisten til Muhammad Ali (21) i Bhojpur-byen i Gujrat-distriktet i Punjab-provinsen, Pakistan. Ali var blant de omkomne da en båt med migranter forliste utenfor kysten nær Benghazi i Libya 7 mars 2023.

Rekordhøy migrasjon

Tall fra utlendings- og arbeidsinnvandringskontoret i Pakistan viser at 832.339 pakistanere forlot landet i 2022. Dette er det høyeste tallet siden 2016.

Og trenden viser ingen tegn til å avta i 2023. De nyeste dataene viser at nesten 200.000 mennesker forlot landet i løpet av de første tre månedene i 2023.

Det faktiske antallet mennesker som forlater landet, er mye større. Det er fordi dataene kun dekker arbeidsvisum, sier Ahmad Jamal til den japanske avisen Nikkei. Jamal jobber som innvandringsadvokat i den pakistanske byen Quetta.

Jamal legger til at mange kategorier av emigranter ikke er inkludert, deriblant de som reiser ut med permanent oppholdstillatelse, studentvisum og familiegjenforeningsvisum.

Sana Hashim (29) jobber i et digitalt markedsføringsselskap i Islamabad. Hun er én av de mange tusen høyt kvalifiserte arbeiderne som ønsker å flytte fra Pakistan. Samtidig er Hashim bekymret for å forlate familien sin.

– Jeg har søkt på noen stillinger i Midtøsten og er blitt innkalt til noen intervjuer, sier Hashim til Deutsche Welle.

Hvorfor reiser så mange?

En årsak til at mange vil reise, er økonomien i Pakistan.

Inflasjonen i Pakistan er det høyeste nivået som noensinne er målt i landet. Prisene er på de fleste varer 38 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Prisene på grønnsaker, bønner og kylling har steget mest.

Ifølge det pakistanske statistikkbyrået er dette den høyeste inflasjonen i Sør-Asia. Det presser millioner av pakistanere som tidligere tilhørte middelklassen, ned i fattigdom. Den økonomiske krisen rammer dem hardt.

Bensinprisene har også skutt i været. Pakistanske lastebilsjåfører, som Muhammad Afzal, vurderer å flytte til utlandet. I en vanlig måned tjener han 80.000 rupier, tilsvarende 3000 kroner.

– Transportbransjen er hardt rammet. Det er vanskelig å overleve. Helt ærlig, det er mange som meg som vurderer å arbeide i utlandet, sier han til Aftenposten.

Prisene stiger blant annet fordi regjeringen har økt skatter og avgifter. Det er et krav som Det internasjonale pengefondet (IMF) har stilt for å gi nye kriselån til Pakistan.

Folk venter på tur for å få en gratis sekk med hvetemel i Peshawar, Pakistan. På grunn av høy inflasjon i landet gir Pakistans regjering ut gratis hvetemel til fattige familier og andre trengende.

Ustabilitet og historisk flom

IMF-kravet betydde også at myndighetene måtte stramme kraftig inn på budsjettene sine ved begynnelsen av året.

Flere tusen fabrikker i Pakistan har stanset produksjonen fordi myndighetene måtte stramme inn på import av råvarer.

Flere faktorer har bidratt til Pakistans økonomiske krise:

Landet har i mange år vært preget av politisk ustabilitet og dårlig økonomisk styring. Det har ført til omfattende korrupsjon og ineffektivitet.

I tillegg kommer høyere energipriser og ødeleggelsene etter den historiske flommen som i fjor la store deler av landet under vann.

På tvers av generasjoner

Quetta-advokaten Ahmad Jamal, som håndterer titalls migranter hver måned, forteller at mange av hans klienter er middelaldrende eller eldre.

– Det er utrolig at et økende antall folk i en relativt høy alder ser seriøst på muligheten for å forlate Pakistan på grunn av sikkerheten og økonomiske problemer, sier han til Nikkei.

En av dem som allerede har reist, er Mina Khan. Hun bor i De forente arabiske emirater, der hun har startet sin egen forretning.

– Alt fra sikkerhet til økonomi er faktorer som driver unge som meg bort fra hjemlandet, sier Mina Khan til Aftenposten. Hun mener det ikke er en fremtid for henne og familien i Pakistan.

Pakistan, der en tredjedel av befolkningen er under 14 år, har en befolkningsvekst som er blant verdens høyeste.

Antall arbeidsplasser klarer imidlertid ikke å holde tritt. Kombinasjonen av økt arbeidsledighet og den pågående økonomiske krisen fører også til at mange pakistanere ser etter jobbmuligheter i utlandet.