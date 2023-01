Trump vant turnering, uten å stille til start

Donald Trump stilte ikke til start i seniormesterskapet i en av golfklubbene sine, allikevel ledet han turneringen etter første dag.

Etter at han tapte valget i 2020 har Trump stort sett oppholdt seg på golfklubbene sine, bildet er fra Trump National Doral i oktober i fjor.

27.01.2023 22:22

Da deltagerne i klubbmesterskapet kom til banen i Palm Beach forrige søndag, ble de møtt av en overraskelse. Øverst på resultatlisten fra første dag sto Donald Trump, ifølge flere aviser.

Det er en kjent sak at Trump er en ivrig golfer. Men ingen hadde sett ham spille på turneringens første dag, skriver The Independent. Trump ledet med fem poeng, regnet ut etter den såkalte stablefordmetoden.

De innså at søndagens omgang dreide seg om sølvet.

Var i begravelse

Mens konkurrentene spilte lørdag, var Trump i en begravelse 100 mil lenger nord. Da konkurrentene lurte på hvordan det kunne ha seg at han allikevel ledet, fikk de en forklaring.

Trump gikk en veldig god runde på banen torsdag, og overførte poengsummen til lørdag.

Nettavisen The Daily Beast snakket med Trumps talsmann Steven Cheung. Han bekreftet at Trump var i begravelse lørdag.

«I tillegg til å være en fremragende golfspiller, er president Trump et enda bedre menneske», sa han.

Men han sa ikke noe om hvorvidt Trump spilte lørdag eller ikke.

Trump skryter av at han er i god form.

Skrøt uhemmet

«En stor ære å ha vunnet the Senior Club mesterskapet på Trump International Golf Club, en av de beste banene i landet, Palm Beach, Florida», skrev Trump på sitt sosiale medium Truth Social.

USAs 45. president har kunngjort at han stiller til valg igjen i 2024. Dersom valget står mellom 76 år gamle Donald Trump og Joe Biden (80) vil sannsynligvis kandidatenes helse bli et enda viktigere spørsmål enn vanlig.

I meldingen sin skrev Trump at man trenger styrke og utholdenhet for å vinne.

«Jeg har styrke og utholdenhet – de fleste andre har ikke det. Du må også ha styrke og utholdenhet for å REGJERE!» skrev han.

Rick Reilly har skrevet en hel bok med påstander om at Donald Trump jukser.

Kjent for å jukse

Donald Trump liker ikke å innrømme nederlag. Så langt har valgkampen hans vært preget av at han ikke godtar at Joe Biden fikk flest stemmer i 2020. Allerede under nominasjonsvalgene i 2016 hevdet han at seieren ble stjålet fra ham da det ikke gikk bra.

Under selve valget fikk Hillary Clinton flere stemmer enn Trump. Men han vant valget etter å ha fått flest valgdelegater. Allikevel hevdet Trump at han var utsatt for juks.

I 2019 ga den kjente golfskribenten Rick Reilly ut boken «Commander in Cheat: How Golf Explains Trump».

Da boken kom ut var fortsatt tabloidavisen The New York Post en ivrig støttespiller for presidenten. Men avisen hadde mye moro med å sitere Reilly.

Trump hevdet at han hadde handikap på 2,8. Desto lavere handikap, desto bedre er man til å spille golf. Jack Nicklaus, som gjerne regnes som en av tidenes beste, hadde et handikap på 3,4.

«Om Trump er en 2,8, er dronning Elizabeth en stavhopper», kommenterte Reilly den gang. Britenes daværende dronning var 93 år gammel.

Kim jong-il var om mulig en enda bedre golfspiller enn Donald Trump.

Ikke den eneste

Golf er en populær presidentsport i USA. Hele 16 av de siste 19 presidentene har spilt golf. Under valgkampen i 1960 forsøkte John F. Kennedy å holde det skjult hvor mye han spilte, i stedet kritiserte han den sittende presidenten Dwight Eisenhower for å bruke for mye tid på banen.

Under valgkampen i 2016 kritiserte Trump Barack Obama for å bruke altfor mye tid på golfbanen. Selv hevdet han at han ikke ville få tid, han måtte prioritere å gjøre USA storartet igjen. I mai 2020 skrev CNN at Trump hadde spilt golf 248 dager etter at han ble president. Like langt ut i sin første presidentperiode hadde Obama spilt golf 98 dager.

Donald Trump er ikke den eneste statslederen som hevder at han er en god golfspiller. Nord-Koreas avdøde diktator Kim Jong-il skrøt av at han spilte golf for første gang da han var 52 år gammel. Selv uten særlig trening trengte han bare ett slag på elleve av hullene.