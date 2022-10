Liz Truss går av som statsminister etter bare 44 dager i jobben

Kaoset i britisk politikk fortsetter. Nå må britene igjen lete etter ny statsminister.

Liz Truss kastet torsdag kortene. Hun gir seg som statsminister i Storbritannia.

20. okt. 2022 14:34 Sist oppdatert 40 minutter siden

Kun halvannen måned etter at Boris Johnson omsider gikk av, står britene fortsatt i et politisk drama de sjeldent har sett maken til. Hans etterfølger, Liz Truss, har nå bestemt seg for å kaste kortene.

– Jeg har informert hans majestet kongen om at jeg går av som leder for Det konservative parti, sa Truss på en pressekonferanse torsdag.

Truss sa at det vil bli ledervalg i partiet i løpet av en uke. Hun blir sittende som statsminister frem til ny leder er valgt.

Truss satt torsdag i krisemøter med ledelsen i Det konservative partiet. Truss får nå en kortere karriere som statsminister enn noen av sine forgjengere.

Den forrige «rekorden» hadde George Canning. Han fikk 119 dager i jobben før han døde i 1827.

– Truss hadde ikke noe annet valg. Hele hennes politiske prosjekt ligger i grus. Hun mistet fullstendig styringen på sitt eget parti, sier Trine Andersen, redaktør for nettstedet Britisk politikk.

Labour-leder Keir Starmer krever at det skrives ut nyvalg. Regjeringen må ikke gjøre dette før senest i 2024. Det konservative parti er nå så upopulært hos velgerne at ingen tror de vil gjøre det nå.

Historisk kort i statsministerstolen

– Dette er den korteste statsministerperioden vi har sett i britisk politikk. Og den har vært preget av kaos fra dag én, sier Erik Mustad til Aftenposten.

Han er førstelektor i britiske studier ved Universitet i Agder.

Ifølge Mustad er det ikke sagt noe om hvordan partiet vil gå frem for å finne en erstatter.

– De kan velge å finne en midlertidig erstatter, eller en permanent.

Han trekker frem Rishi Sunak som er favoritt til å ta over. Sunak tapte valgkampen mot Truss i sommer, etter at Boris Johnson trakk seg.

Mustad forteller at Penny Mordaunt også trekkes frem som en sterk kandidat.

– Hun blir sett på som samlende. Og partiet må velge noen som kan få samlet fløyene i partiet.

Snudde om skattekutt

Klokken 13 tok Truss imot Graham Brady på sitt kontor. Han er lederen for den mektige 1922-komiteen i Det konservative parti. Møtet vakte oppsikt. Komiteen er ansvarlig for ledervalg i partiet.

Partisekretær Jake Berry og visestatsminister Therese Coffey ankom også Downing Street torsdag formiddag. Det skjedde mens rekken av parlamentsmedlemmer (MPs) som krever Truss’ avgang blir stadig lengre. Sky News skriver at minst 14 MPs hadde krevd dette.

Truss ble utnevnt til statsminister av dronning Elizabeth så sent som 6. september. Dronningen døde bare to dager senere.

Sider har Truss blitt drevet fra skanse til skanse.

Et forslag om kraftige skattekutt til de rikeste ble møtt med sterke protester. Prisene i landet har det siste året steget med over 10 prosent. Mange sliter også med regningene på strøm.

Det ble derfor sett på som svært umusikalsk at hun prioriterte de mest velstående.

Regjeringen måtte trekke skatteforslaget fordi det britiske pundet stupte i kurs. The bank of England måtte sette inn krisetiltak. På kort tid ble Truss tvunget til å gjøre total u-sving.

Trine Andersen mener alt handler om skattefadesen for Truss.

– Hun solgte den skattepakken veldig hardt inn i valgkampen da hun ville bli partileder, sier Andersen.

Hun sier Truss solgte seg selv inn som en bulldoser, en som får ting gjort.

– Men allerede da hun ble valgt advarte eksperter om at hun ikke alltid så konsekvensene av egne valg, sier Andersen.

Truss svarte med å sparke finansminister Kwasi Kwarteng. Han ble erstattet av Jeremy Hunt.

Britiske medier har skrevet at det er han som i praksis har styrt landet siden. Hunt sier torsdag at han ikke er kandidat til å ta over som statsminister.

Onsdag mistet Truss også innenriksminister Suella Braverman. På vei ut døren uttrykte Braverman «sterk bekymring» om regjeringen.

Samme dag ble Truss kraftig presset i spørretimen i Parlamentet.

Liz Truss hadde en svært turbulent dag i parlamentet onsdag.

Også forgjengerne ble kastet

Historien gjentar seg nå i Det konservative partiet.

Truss tok over etter Boris Johnson. Også han ble tvunget til å gå av etter kraftig press. Johnson overlevde imidlertid en lang rekke skandaler.

Johnson tok over etter Theresa May sommeren 2019. Også hun ble tvunget av sine egne til å gå av. May klarte ikke å gjennomføre Brexit på en god måte.

1922-komiteen bestemmer reglene for valg av leder i partiet. Det betyr også at de lager reglene om lederen skal byttes ut.

Komiteen består av såkalte «backbenchere» i parlamentet. Det er politikere uten de viktigste og mest fremskutte posisjonene.