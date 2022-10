Sunak stor favoritt til å bli britenes statsminister

Rishi Sunak ser ut til å bli britenes nye statsminister. Men kaoset i britisk politikk kan fortsette utover i uken.

Rishi Sunak i Londons gater mandag formiddag. I løpet av få timer kan han bli britenes statsminister.

24. okt. 2022 05:55 Sist oppdatert 28 minutter siden

Britene får denne uken vite hvem som blir deres neste statsminister. Kaoset i britisk politikk ble søndag kveld litt mindre kaotisk. Da kastet Boris Johnson kortene og sa at han ikke lenger er en kandidat.

Selv hevdet Johnson at han hadde sikret seg støtte fra litt over 100 av de konservative medlemmene i parlamentet. Det ville i tilfelle vært nok til å gå videre til neste runde i partiets ledervalg. Ifølge britiske medier er flere i partiet skeptiske til om Johnson hadde så mange i ryggen, i og med at kun rundt halvparten av dem hadde gått offentlig ut med en slik støtte.