Russland og Belarus ikke invitert til dronningens begravelse

Hverken Russland eller Belarus blir invitert til dronning Elizabeths begravelse førstkommende mandag, opplyser en britisk regjeringskilde.

En rekke statsledere er ventet til dronning Elizabeths begravelse førstkommende mandag, men noen land – blant dem Russland, Belarus og Nord-Korea – er ikke en del av det gode selskap.

NTB-AFP

13. sep. 2022 22:36 Sist oppdatert 33 minutter siden

Over hundre monarker, statsoverhoder og andre VIP-gjester er ventet til begravelsen, men Russland og Belarus kommer ikke til å være representert, opplyser en kilde i den britiske regjeringen til nyhetsbyrået AFP.

Heller ikke Nord-Korea eller militærstyret i Myanmar – som var britisk koloni frem til fire år før Elizabeth arvet tronen – er invitert, ifølge den anonyme kilden.

USAs president Joe Biden har bekreftet at han kommer og skal ha fått tillatelse til å kjøre sin pansrede bil, kjent som The Beast – Beistet. Ifølge et lekket planleggingsdokument er planen ellers at gjestene skal busses til begravelsen i Westminster Abbey.

Senere er det sagt at ledere fra Storbritannias nærmeste allierte får bruke egen transport. Disse inkluderer Frankrikes president Emmanuel Macron og Canadas statsminister og Japans keiser Naruhito. Begravelsen blir hans første utenlandsreise siden han arvet Krysantemumtronen i 2019.

Blant de mer kontroversielle navnene blant de inviterte er Brasils preside Jair Bolsonaro og den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman. Spanias ekskong Juan Carlos, som abdiserte i unåde i 2014 og lever i eksil, har sagt at han kommer sammen med sin sønn, kong Felipe.