Omstridt minister dro på reise med høyreorienterte aviser – utelot kritiske journalister

En foreslått asyllov skaper splid i Storbritannia. Fotballprofil Gary Lineker ble tatt av BBC for å kritisere den. Nå har innenriksministeren reist til Rwanda på promotur.

Storbritannias innenriksminister Suella Braverman har mye å svare for om dagen. Nå kritiseres hun for å forskjellsbehandle medier.

18.03.2023 20:57

Rwanda er blant verdens aller fattigste land. Den britiske regjeringen har tilbudt dem 140 millioner pund. Oppdrag: Ta imot båtflyktninger som egentlig ønsker seg til Storbritannia. Målet er å avskrekke dem fra å flykte til De britiske øyene.

Denne helgen reiste innenriksminister Suella Braverman fra det konservative partiet til Rwanda for å promotere politikken sin. Med seg hadde hun nøye utvalgte medier.

Promotur med spesielt inviterte

Men bakteppet kunne vært bedre. Den siste tiden har det stormet rundt Braverman og den britiske regjeringen.

Det er den samme stormen som gjorde at BBC valgte å ta Gary Lineker av skjermen.

Avtalen med Rwanda ble signert allerede i fjor. Bråket i dag handler om en ny, foreslått lov. Den vil nekte alle båtflyktninger som kommer ulovlig til Storbritannia, å søke asyl.

Forslaget har møtt massiv fordømmelse både fra opposisjonen, advokater og menneskerettsaktivister. Og ikke minst Gary Lineker som dro paralleller til 1930-tallets Nazi-Tyskland.

Flere medier har også vært kritiske. Blant dem The Guardian.

Denne helgen er Gary Lineker tilbake på BBC. Han ble tatt av skjermen forrige uke som følge av kritiske Twitter-meldinger om den britiske regjeringens nye asyllov.

Nå skriver avisen at de liberale avisene Daily Mirror, Independent og The Guardian ikke ble invitert med på Bravermans tur til Rwanda. Det ble heller ikke BBC.

Flere høyreorienterte aviser fikk derimot invitasjon. Daily Mail, The Telegraph og den relativt nyoppstartede nettavisen GB News fikk være med ministeren.

Det faller ikke i god jord hos The Guardian.

– Vi ekskluderes fra en skattefinansiert tur for å promotere en kontroversiell (skattefinansiert) politikk, skriver Pippa Crerar på Twitter.

Hun er politisk redaktør i The Guardian.

– Skuffende mangel på ansvarlighet, legger hun til.

The Guardian er dypt bekymret

Avisen har kommet med en uttalelse. Den handler om at de er dypt bekymret fordi ministeren utelater enkelte medier. De har sendt et brev til innenriksdepartementet der de ber om en forklaring. The Guardian mener forskjellsbehandlingen skader pressefriheten.

Index on Censorship er en organisasjon som jobber for å vareta ytringsfriheten. Den er også kritisk.

– Vi er bekymret av at journalister fra medier som vurderes å være kritiske til regjeringens migrasjonspolitikk, ikke er blitt invitert, sier redaktør Martin Bright til The Guardian.

– Burde skamme seg

The Guardian får støtte av flere på Twitter.

– Å ekskludere kritikere er et tegn på svakhet. Og kontraproduktivt. Journalister på denne turen, blir bare enda mer bestemt på å avsløre PR-opplegget, skriver den tidligere BBC-veteranen Danny Shaw.

– Om mediene som dro på denne turen, visste at andre ble utestengt, burde de skamme seg for å ha blitt med, skriver TV-journalist Vincent McAviney.

Et team fra et lokalt BBC-kontor skal til slutt ha fått tilgang til presseturen på bakken i Rwanda, ifølge The Guardian.

Suella Braverman har ikke kommentert beskyldningene offentlig.

Braverman skal også møte Rwandas president Paul Kagame og innenriksminister Vincent Biruta for å diskutere avtalen.

Over 45.000 båtflyktninger

Menneskesmugling er et stort problem i Storbritannia. I 2022 gikk over 45.000 flyktninger i land etter å ha krysset kanalen i små båter.

Det er denne aktiviteten den britiske regjeringen vil strupe.

Den foreslåtte loven er blitt kritisert for å være i strid med Flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Danmark hadde en tilsvarende plan med Rwanda. Men den er satt på pause av den nye danske regjeringen.