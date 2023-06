Bidens fall vil bli husket: Reaksjonene kan si noe om hvordan dette bildet vil bli brukt

Torsdag fikk Joe Biden flertall for å øke USAs gjeldstak. Han unngikk dermed en reell fare for at økonomien går over ende. Hans eget fall vil nok likevel bli en gjenganger i neste års valgkamp.

President Joe Biden snublet torsdag etter en tale til avgangselever ved luftforsvarets skole i Colorado.

02.06.2023 13:24 Oppdatert 02.06.2023 13:52

Klokken 19.04 lokal tid torsdag landet Marine One – presidentens helikopter – ved Det hvite hus. Joe Biden dunket hodet borti dørkarmen da han gikk ut. Det ble en litt uheldig slutt på en tur som vil bli husket for et fall.

Foran nesten 1000 elever ved en krigsskole i Colorado deiset Biden over ende etter at han hadde holdt tale. Bildene gikk straks verden rundt. Reaksjonene fra politiske motstandere kan si noe om på hvilken måte bilder som dette kan prege neste års valgkamp. Se video av fallet lenger ned i saken.