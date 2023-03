Norge klarer ikke viktig Nato-mål

BRUSSEL (Aftenposten): Norge er ett av tre medlemsland i Nato som heller ikke har en plan for å nå målet innen 2024.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram orienterer om styrking av Forsvaret på en pressekonferanse i Rena leir tidligere i år.

21.03.2023 14:17

Saken oppdateres.

For nesten ti år siden ble Natos medlemsland enige om et viktig mål: Innen 2024 skulle alle medlemsland bruke to prosent av sitt brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

Nå er fasiten for fjoråret klar. Norge nådde ikke målet. I 2022 brukte Norge 1,57 prosent av BNP på forsvar. Samtidig er vi kun ett av tre land som ikke allerede har nådd målet eller som har en plan for hvordan nå det i 2024.

Det kommer frem i Natos årsrapport for 2022, som ble lagt frem tirsdag.

Kun syv av 30 land når målet. Likevel er det forventet at alliansens medlemsland blir enige om et mer ambisiøst mål i sommer i lys av at verdens sikkerhetssituasjon er blitt mer alvorlig.

Land som er langt unna å nå målet om å bruke 2 prosent på forsvar i dag, vegrer seg for å sette et høyere mål.

Samtidig er det land som mener 2 prosent burde være et minimumskrav. Det gjør også generalsekretær Jens Stoltenberg.

Det kan skape trøbbel for Norge.