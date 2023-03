Norge oppfyller ikke viktig Nato-mål

BRUSSEL (Aftenposten): Norge er ett av tre medlemsland i Nato som er dårligst i klassen.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram orienterer om styrking av Forsvaret på en pressekonferanse i Rena leir tidligere i år.

21.03.2023 14:17 Oppdatert 21.03.2023 18:10

For nesten ti år siden ble Natos medlemsland enige om et viktig mål: Innen 2024 skulle alle medlemsland bruke 2 prosent av sitt brutto nasjonalprodukt (BNP BNPBruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.) på forsvar.

Nå er fasiten for fjoråret klar: Norge nådde ikke målet. I 2022 brukte Norge 1,57 prosent av BNP på forsvar.

Det kommer frem i Natos årsrapport for 2022, som ble lagt frem tirsdag.

Kun syv av 30 land når målet. Likevel er det forventet at alliansens medlemmer blir enige om et mer ambisiøst mål i sommer i lys av at verdens sikkerhetssituasjon er blitt mer alvorlig.

Land som er langt unna å nå målet om å bruke 2 prosent på forsvar i dag, vegrer seg for å sette et høyere mål.

Samtidig er det land som mener 2 prosent burde være et minimumskrav. Det gjør også generalsekretær Jens Stoltenberg.

Det kan skape trøbbel for Norge.