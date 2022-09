Nok en konklusjon er klar: Israel skjøt journalisten med vilje. Nå går familien til sak.

ISTANBUL (Aftenposten): Ny granskning konkluderer med at den israelske soldaten som skjøt hadde klar og presis sikt.

Drapet på den anerkjente journalisten Shireen Abu Akleh har skapt sterke reaksjoner verden over. Men ingen er så langt blitt straffet.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

11 minutter siden

Denne uken kom nok en rapport om drapet på den palestinske journalisten Shireen Abu Akleh. Hun ble skutt og drept i byen Jenin på Vestbredden i mai.

Analysen er gjort av den palestinske menneskerettighetsgruppen Al-Haq og den britiske forskningsgruppen Forensic Architecture.

De har laget en detaljert digital rekonstruksjon av hendelsen. Den bygger på vitnesbyrd, droneundersøkelser og opptak fra Al Jazeera-teamet som var til stede under hendelsen.

Konklusjonen deres er klinkende klar: Israelske soldater hadde klar sikt og ble ikke beskutt av palestinsk ild da Abu Akleh ble truffet.

– Helt med vilje

Rapporten står i strid med israelernes egen evaluering. Den kom i august.

Det israelske militæret erkjenner at det var «høy sannsynlighet» for at Abu Akleh ble drept av en israelsk soldat. Men de hevder det var et uhell.

Deres forklaring er at de israelske soldatene kun besvarte «livsfarlige» og «vilkårlige» skudd fra væpnede palestinere. Soldatene hadde kun til hensikt å «nøytralisere terrorister».

Den nye rekonstruksjonen viser imidlertid at det ikke var noen væpnede menn i nærheten av der Abu Akleh befant seg. Det ble heller ikke avfyrt skudd fra denne retningen i minuttene før hun ble skutt.

Rapporten konkluderer i stedet med at den israelske soldaten som skjøt hadde «klar sikt» til stedet der journalistene sto, og at skuddet var svært presist.

– Vi kan bevise definitivt at det ikke var noen – null personer – mellom okkupasjonsstyrken og Shireen, sier en av granskerne til nettstedet The Intercept.

– Skytingen skjedde bare når de (journalistene) var innenfor hærens synsvidde, noe som betyr at det var gjort helt med vilje.

Et enormt folkehav møtte opp for å følge kisten til Shireen Abu Akleh da den ble fraktet gjennom Ramallah på Vestbredden i mai.

Går til sak mot Israel

De siste månedene har flere ulike, uavhengige granskninger kommet med lignende konklusjoner.

Blant annet har FN, The New York Times og CNN gjennomført sine egne analyser. I likhet med de britiske og palestinske granskerne, påpeker FN i sin rapport at skuddet som tok livet av Abu Akleh var «godt siktet».

Likevel har Israel ikke tatt noen skritt for å straffe soldaten som skjøt. Det israelske militæret har sagt at de ikke ser noen grunn til å åpne etterforskning.

Det har skapt sterke reaksjoner fra flere menneskerettighetsgrupper. Og nå har familien til Shireen Abu Akleh fått nok.

Denne uken ble det kjent at de tar Israel til Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Familien sier de føler seg sviktet av USA. Abu Akleh var amerikansk statsborger.

«Bevisene er overveldende. Det er over fire måneder siden Shireen ble drept. Familien vår burde ikke måtte vente nok en dag på rettferdighet,» skriver familien i en uttalelse.