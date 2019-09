Storbritannia stålsetter seg for den kanskje mest dramatiske brexituken noensinne. I helgen har det kokt i gatene over hele Storbritannia.

Gateprotestene er ventet å øke i styrke utover uken.

Tirsdag kommer Parlamentet sammen etter ferien. Da har politikerne tre dager på å forsøke å stoppe Boris Johnsons «politiske kupp». Deretter blir Parlamentet suspendert igjen frem til 14. oktober.

Dette er de tre mest sannsynlige måtene politikerne kan stoppe «a no deal brexit». Se faktaramme:

Fakta: Slik kan en hard-brexit stoppes Alternativ 1: Parlamentet fremmet et lovforslag som krever at regjeringen utsetter utmeldelsesdatoen med EU dersom en avtale ikke er kommet på plass innen 31. oktober. Alternativ 2: Parlamentet stiller mistillitsforslag mot Johnson-regjeringen. Da trengs støtte fra 50 prosent av parlamentsmedlemmene, pluss én representant. Alternativ 3: Johnson-regjeringen klarer å forhandle frem en ny avtale med EU i løpet av de neste ukene. Sannsynligheten for det er minimal.

Dramatisk helg

Det har gjennom helgen vært masseprotester over hele Storbritannia: BBC melder om protestmarsjer i over 30 byer, deriblant Manchester, Leeds, York, Belfast, Glasgow og London.

Henry Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

I London blokkerte demonstranter Waterloo bridge og hindret trafikken forbi Trafalgar Square. Demonstranter blokkerte også inngangen til Buckingham Palace og Downing Street, hvor statsministeren holder til.

Nye trusler mot Rees-Mogg

Protestbølgen tok en alvorlig vending fredag. Da tvitret en lokal Labour-politiker privatadressen til det konservative parlamentsmedlemmet Jacob Rees-Moggs og oppfordret demonstranter til å møte opp hjemme hos familien.

Stefan Rousseau / Reuters/ NTB scanpix

Tweeten ble etter hvert slettet, men da hadde den allerede blitt retweetet flere tusen ganger.

Aktivistene tvitret også flere andre kjente politikeres privat- og kontoradresser.

Fredag blokkerte de kontoret til tory-politikeren Alex Chalks i Cheltenham. Da han forsøkte å forlate kontoret, ble han omringet av demonstranter.

«Din far er forferdelig»

Det er ikke første gang den konservative brexit-motstanderen blir oppsøkt hjemme. Sist det skjedde fikk barna hans gjennomgå:

– Din far er en forferdelig person- «a horrible person» -skrek demonstrantene.

Nå er han blitt utsatt for nye trusler. Rees-Mogg har hus både i London og i Somerset, som er hans valgkrets. Labour-polikeren Howard Simpson, som sendte ut tweeten, bor i samme valgkrets.

Politiet bekreftet at de denne helgen har hatt ekstra forsterkninger utenfor hans og andre politikeres privatadresser flere steder i Storbritannia.

Henry Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

Corbyn har oppfordret til protester

Labour-leder Jeremy Corbyn har også selv oppfordret til masseprotester landet rundt. I tillegg har Labours to aktivistgrupper, Momentum og Defend our Democracy oppfordret til å møte opp på politikernes privatadresser.

Matt Dunham / AP/ NTB scanpix

Frykter det verste kan skje

For tre år siden, bare uker før folkeavstemningen i 2016, ble Labour-politiker og EU-tilhenger Jo Cox drept på åpen gate i utkanten av Leeds. Hun var en av Labours viktigste kort i kampen for å forbli i EU.

Daniel Leal-Olivas / AP/ NTB scanpix

Etter drapet på Jo Cox i 2016 ble alle politikerne i Underhuset tilbudt ekstra sikkerhetstiltak i sine private hjem, inkludert panikk-knapper og ekstra låser.

Da den forrige brexit-fristen gikk ut i 29. mars, hardnet frontene til igjen.

En rekke episoder skaket opp britene.

Anna Soubry, en av politikerne som meldte seg ut av det konservative partiet på grunn av brexit, ble truet og omringet på vei fra et BBC-intervju på plenen utenfor parlamentet og kalt «nazisvin, nazisvin».

Samme kveld mottok den konservative politikeren Nick Boles drapstrusler.– Forbered deg på å dø, var beskjeden som kom i hans e-postkasse.

Henry Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

Flere politikere har snakket åpnet om radikaliseringen som har skjedd rundt brexit og at de har begynt å ta sine forholdsregler.

Soubry har tidligere sagt at hun er redd for å bli dyttet foran T-banen:

– Når jeg er i London og tar undergrunnen står jeg alltid innerst på perrongen, med ryggen mot veggen. Det fordi jeg er redd for å bli dyttet ut på sporene, sier hun.

Tidligere brexitminister, David Davis forteller at han går rundt med et kamera montert på kroppen for å kunne dokumentere trusler og utskjellinger.

Retorikken hardner til

Søndagens britiske aviser bekrefter bildet av en tøff uke i vente. I et eksklusiv intervju med The Sunday Times advarer Boris Johnson sine egne om å gå sammen med opposisjonen for å forhindre en «no-deal brexit».

Samtidig publiserte The Sunday Telegraph en stor kronikk, skrevet EUs sjefforhandler, Michel Barnier. Han bekrefter igjen at det er uaktuelt å gjenåpne skilsmisseavtalen eller endre den omstridte avtalen om grensen mellom Irland og Nord-Irland, slik Johnson ønsker. Men han gjentar at EU vil diskutere løsninger med britene, etter at avtalen er signert.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.