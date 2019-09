Forsøkte amerikanerne å bestikke kapteinen på en oljetanker full med iransk olje? Det hevder Iran. Amerikanerne sier de forsøker å hindre at inntekter fra oljesalg finansierer terror.

Dette er det vi vet så langt.

Brian Hook, sjefen for det amerikanske utenriksdepartementets Iran-avdeling, sendte i forrige uke en e-post til den indiske kapteinen på oljetankeren Adrian Darya 1.

I e-posten ble kapteinen tilbudt flere millioner dollar for å seile til en havn der amerikanerne kan ta skipet i arrest, meldte Financial Times onsdag.

Adrian Darya frakter 2,1 millioner fat olje for den iranske revolusjonsgarden, ifølge amerikanerne. De tror oljen er på vei til Syria. Oljetankeren ble stanset av myndighetene i Gibraltar 4. juli, men fikk seile videre 15. august.

Fakta: USA vs. Iran President Barack Obama inngikk i 2015 atomavtalen med Iran. Avtalen hadde til hensikt å hindre at Iran kunne utvikle et atomvåpen. Til gjengjeld skulle sanksjonene mot landet heves. President Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen i mai 2018. I mai 2019 innførte Trump nye tøffe sanksjoner mot Iran. USA satser blant annet på å svekke Irans økonomi ved å hindre at landet får selge olje. Iran har truet med å stanse all oljetrafikk gjennom Hormuzstredet, som en femtedel av verdens oljeeksport passerer gjennom. Iran anklages for flere angrep mot oljetankere i nærheten av Hormuzstredet. Gibraltar tok etter anmodning fra USA et skip med 2,1 millioner fat olje i arrest den 4. juli. Skipet fikk seile videre 15. august, nå under navnet Adrian Darya 1. USA mener oljetankeren frakter olje til Syria på oppdrag fra den iranske Revolusjonsgarden.

Tilbudt flere millioner dollar

– Jeg skriver til deg med gode nyheter, startet e-posten fra Hook, ifølge Financial Times. For at ikke kapteinen på oljetankeren skulle tro at dette var en variant av et Nigeria-brev, hadde amerikanerne oppgitt et telefonnummer til det amerikanske utenriksdepartementet.

Hook skal ha fulgt opp med en ny e-post der han skriver at «med disse pengene kan du få ethvert liv du kunne ønske deg og ha en god alderdom». Han skal også ha advart om at dersom han ikke tok imot tilbudet, «så vil livet bli mye vanskeligere for deg».

Havnet på amerikansk sanksjonsliste

Det amerikanske utenriksdepartementet bekreftet torsdag at de sendte e-postene.

– Vi har henvendt oss til flere skip og rederier, sa en talskvinne til AFP.

Den indiske kapteinen på Adrian Darya valgte å ignorere tilbudet fra amerikanerne. Dermed havnet både han og skipet hans fredag i forrige uke på amerikanernes sanksjonsliste.

Det fikk den iranske utenriksministeren Javad Zarif til å anklage amerikanerne for utpressing.

– Etter å ha mislyktes med piratvirksomhet, så henfaller amerikanerne til utpressing, skrev han på Twitter.

Having failed at piracy, the US resorts to outright blackmail—deliver us Iran’s oil and receive several million dollars or be sanctioned yourself.



Sounds very similar to the Oval Office invitation I received a few weeks back.



It is becoming a pattern.#BTeamGangsters pic.twitter.com/B1oQTLghWZ — Javad Zarif (@JZarif) September 4, 2019

Hevder iransk nettverk forsyner Syria med olje

Onsdag denne uken fulgte det amerikanske finansdepartementet opp med å innføre sanksjoner mot et nettverk av firmaer, skip og personer som under den iranske Revolusjonsgardens ledelse angivelig forsyner Syria med iransk olje for milliarder av kroner.

USA tilbyr samtidig 135 millioner kroner i premie for opplysninger som kan ødelegge for Revolusjonsgardens pengestrøm.

Sanksjonene er siste ledd i Donald Trumps strategi om «maksimalt press» mot Iran. USA har allerede innført sanksjoner mot Revolusjonsgarden fordi de etter amerikanernes mening sprer terror i Midtøsten.

Iran vil forbedre anriking av uran

Donald Trump trakk i mai i fjor USA fra atomavtalen med Iran. USA innførte i stedet harde sanksjoner som er i ferd med å strupe Irans oljehandel.

Iran valgte i utgangspunktet å fortsette å forholde seg til atomavtalen de inngikk med USA, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike og EU i 2015. Men i mai i fjor varslet de at dersom ikke noe ble gjort for å redde Irans økonomi, så ville de ta skritt for å fjerne seg fra atomavtalen.

Onsdag sa Irans president Hassan Rouhani at Iran vil ta enda et skritt bort fra atomavtalen. Nå vil de utvikle sentrifuger som kan gjøre det mulig å anrike uran raskere. Det vil i så fall gjøre det mulig for Iran raskere å kunne fremstille uran med våpenkvalitet til produksjon av atomvåpen.