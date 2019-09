Sju personer savnet etter styrtflod i Kenya

De sju ble tatt av vannmassene da de besøkte nasjonalparken Hell's Gate nordvest for Nairobi søndag.

Kenya Wildlife Service (KWS) bekrefter at to er funnet omkommet, og at leteaksjonen pågikk søndag kveld og natt til mandag. De savnede og omkomne er fem kenyanere, en lokal guide og en utlending, oppgir KWS på Twitter.

Det var to andre, overlevende fra gruppen med turister som varslet om ulykken. Basert på vitnenes beskrivelser er de savnede antatt omkommet, opplyser kilder i politiet.

Ifølge politisjef Marcus Ochola i Rift Valley er det ikke funnet spor etter de andre ennå.

Det har regnet kraftig i området, og skaret som skjærer seg gjennom landskapet, er nå stengt inntil videre.