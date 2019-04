Nissan-topp Ghosn pågrepet igjen i Tokyo

Ifølge TV-kanalen NHK ble Ghosn, som var løslatt mot kausjon, pågrepet som følge av at en ny anklage mot ham etterforskes.

– Dette er nok et forsøk fra enkelte hos Nissan på å få meg til å tie ved å villede anklagerne. Hvorfor arrestere meg, hvis det ikke er for å prøve å bryte meg ned? Jeg vil ikke la meg knekke, sier Ghosn i en uttalelse etter fengslingen.

Hans advokat kaller pågripelsen «ekstremt upassende» og sier han ikke skjønner hvorfor hans klient igjen er i politiets varetekt.

32 millioner dollar

Ghosn var inntil i fjor styreleder og administrerende direktør i franske Renault, styreleder i japanske Nissan og styreleder i industrisamarbeidet Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

Nyhetsbyrået AFP melder at den nye arresten kommer som følge av at påtalemyndigheten etterforsker påstander knyttet til Nissan-midler på minst 32 millioner dollar som ble overført til en distributør i Oman.

Ifølge en AFP-kilde som har kjennskap til saken, antas det av noe av beløpet ble brukt til å kjøpe en luksusbåt til Ghosn og hans familie.

Bedrageri

19. november i fjor ble Ghosn pågrepet i Japan, siktet for bedrageri, blant annet ved å ha underrapportert lønn og for å ha forsøkt å overføre tap på egne investeringer til Nissan. Renault anklager ham også for å ha tilegnet seg nærmere 500.000 kroner gjennom en sponsoravtale Renault hadde med Chateau de Versailles.

Ifølge den franske avisen Le Figaro ble pengegaven brukt til en storslått bryllupsmottakelse Ghosn i 2016 holdt i Grand Trianon, ett av flere palasser i Versailles utenfor Paris.

Ghosn benekter alle anklager og har hele tiden fastholdt at han ikke har gjort noe galt.

Han ble i mars løslatt mot kausjon på nærmere 78 millioner kroner. Han oppholdt seg i en midlertidig bolig sentralt i Japans hovedstad da han ble pågrepet tidlig torsdag.