Videoen av arrestasjonen viser en hvithåret, skjeggete og preget Assange som motvillig ble hentet ut av av sivilkledd politi.

47-åringen har i syv år levd mer eller mindre isolert i Ecuadors ambassade.

Meldingen om pågripelsen kom kom like etter at Ecuadors presidentkontor opplyste at landet trekker tilbake beskyttelsen av Assange.

Ble etterlyst av svensk politi

Julian Paul Assange er opprinnelig fra Australia. I 2006 grunnla han nettstedet Wikileaks, som publiserer hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I november 2010 ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Assange nektet for å ha begått seksuelle lovbrudd, men ville ikke la seg avhøre av svensk politi.

Svensk advokat: – Håper på gjenopptagelse

Med bakgrunn i voldtektssiktelsen, ble Assange pågrepet av britisk politi i 2010, men ble senere løslatt.

Etter at britiske domstoler i 2012 kom frem til at Assange skulle utleveres til Sverige, søkte han dekning i Ecuadors ambassade i London, der han har oppholdt seg frem til i dag. I 2018 fikk Assange innvilget statsborgerskap i Ecuador.

Svensk politi henla saken i 2017.

Nå håper en av kvinnenes bistandsadvokat at saken blir gjenopptatt av svensk politi.

– Jeg og min klient har nettopp mottatt nyheten at Assange er pågrepet. At det vi har ventet og håpet på i snart syv år nå hender, kommer selvsagt som et sjokk på min klient. Vi vil gjøre alt vi kan for at påklagemyndigheten skal gjenoppta den svenske etterforskningen, slik at Assange kan utleveres til Sverige og stilles for retten for voldtekt, sier advokat Elisabeth Massi Fritz til Expressen.

Isolert i ambassade

Assange mener voldtektsanklagene er en del av en amerikansk svertekampanje.

Forholdet mellom Assange og ecuadorianske myndigheter har surnet den siste tiden. I fjor hevdet Wikileaks-grunnleggeren at han mistet internettilgang, at han ble fratatt mobiltelefonen og nektet å ta imot gjester på ambassaden. Assange skal også ha fått beskjed om å stelle bedre med katten som holder ham med selskap. Hvis ikke ville katten bli gitt bort.

I fjor ble Assange siktet av amerikanske påtalemyndigheter, blant annet for spionasje.

USAs utenriksminister Mike Pompeo omtalte Wikileaks som en «motstander» av USA da han var CIA-direktør. Tidligere justisminister Jeff Sessions har sagt at å arrestere Assange er en «prioritet».

Assanges advokat frykter utlevering til USA

Advokat Per E. Samuelson, som representerer Julian Assange i Sverge, frykter at hans klient vil bli utlevert til USA.

– Han er redd for at USA i hemmelighet har søkt om å få ham utlevert dit. Der risikerer han jo en svært lang fengselsstraff, sier Samuelson.

Samuelson regner med at USA snart vil legge frem detaljer om en hemmelig tiltale som han mener er utarbeidet av påtalemyndigheten i landet.

– Jeg har sammen med de britiske og amerikanske advokatene lest de offisielle opplysningene som er kommet ut. Her og der har det lekket informasjon om at det pågår en rettsprosess mot ham, sier han.

Det handler både om eldre lovbrudd og om hendelsene under den amerikanske valgkampen i 2016, da e-poster stjålet fra Demokratene ble spredt av Wikileaks.

Tror Assange har lekket korrupsjonsskandale i Ecuador

Assange ble for alvor kjent etter de såkalte Wikileaks-lekkasjene for ni år siden. Nettstedet startet den gang lekkingen av 251.287 diplomatmeldinger sendt fra USAs ambassader rundt omkring i verden, noe amerikanske myndigheter mislikte sterkt.

I forrige uke meldte Wikileaks at en kilde i Ecuadors statsapparat at Julian Assange om kort tid ville bli utvist av landets ambassade i London, og at det foreligger en avtale med britiske myndigheter om å arrestere Assange.

Wikileaks mener bakgrunnen er at ecuadorianske myndigheter tror Julian Assange har vært involvert i en dokumentlekkasje som anklager Ecuadors president Lenín Moreno for å ha mottatt bestikkelser gjennom en bankkonto i Panama.

Moreno, som tilbakeviser beskyldningene, skal ha anklaget Assange og Wikileaks for egentlig å stå bak lekkasjen, som i Ecuador er kjent som «INA Papers».

Ecuadors president: – Assange blokkerte kameraer og installerte jammene.

Ecuadors president Lenín Moreno la torsdag ut en video på Twitter der han anklager Assange for å ha kommet med trusler, brutt internasjonal rett og blandet seg inn i suverene staters interne anliggender. Moreno hevder Assange har oppført seg aggressivt mot vakter, blokkert ambassadens overvåkingskameraer og installert ulovlig elektronisk utstyr som jammer og forstyrrer signaler.

– Dette har ført til en situasjon der Assanges asyl ikke lenger er holdbar og gyldig. Ecuadors tålmodighet med Assange har nådd en grense, sier Moreno.

Han forteller at Wikileaks for to dager siden kom med trusler mot myndighetene i Ecuador hvis de opphevet Assanges politiske asyl.

Wikileaks skriver på Twitter at Ecuadors ambassadør i London inviterte britisk politi inn i bygningen for å pågripe Assange.

Wikileaks mener tilbakekallingen av Assanges asyl er ulovlig.

– I strid med folkeretten har Ecuador avsluttet Assanges politiske asyl, skriver organisasjonen.