Scotland Yard melder torsdag at de har arrestert Julian Assange, som siden 2012 har bodd i Ecuadors ambassade i London.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019

Julian Assange er pågrepet av britisk politi, opplyser London Metropolitan Police på Twitter.

Meldingen kom like etter at Ecuadors presidentkontor opplyste at landet trekker tilbake beskyttelsen av Assange.

En video av arrestasjonen viser at en hvithåret og preget Assange motvillig bæres ut av sivilkledd politi. 47-åringen har i syv års levd mer eller mindre isolert i Ecuadors ambassade.

Nyhetsbyrået Ruptly har publisert en video av britisk politi som henter Julian Assange ut av Ecuadors ambassade i London:

Julian Paul Assange, opprinnelig fra Australia, grunnla i 2006 nettstedet Wikileaks, som publiserer hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I november 2010 ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Assange ble for alvor kjent etter de såkalte Wikileaks-lekkasjene for ni år siden. Nettstedet startet den gang lekkingen av 251.287 diplomatmeldinger sendt fra USAs ambassader rundt omkring i verden, noe amerikanske myndigheter mislikte sterkt.

Tror Assange har lekket korrupsjonsskandale i Ecuador

I forrige uke meldte Wikileaks at en kilde i Ecuadors statsapparat at Julian Assange om kort tid ville bli utvist av landets ambassade i London, og at det foreligger en avtale med britiske myndigheter om å arrestere Assange.

Wikileaks mener bakgrunnen er at ecuadorianske myndigheter tror Julian Assange har vært involvert i en dokumentlekkasje som anklager Ecuadors president Lenín Moreno for å ha mottatt bestikkelser gjennom en bankkonto i Panama.

Moreno, som tilbakeviser beskyldningene, skal ha anklaget Assange og Wikileaks for egentlig å stå bak lekkasjen, som i Ecuador er kjent som «INA Papers».-

Isolert i ambassade

Assange mener selv at han er uskyldig, og at han er offer for en amerikansk svertekampanje mot seg.

Etter at britiske domstoler kom frem til at Assange skulle utleveres til Sverige på bakgrunn av anklagene mot ham, tok han dekning i Ecuadors ambassade i London. I 2018 fikk Assange innvilget statsborgerskap i Ecuador.

Forholdet mellom Assange og ecuadorianske myndigheter har derimot surnet den siste tiden. I fjor mistet Wikileaks-grunnleggeren internettilgang, ble fratatt mobiltelefonen og nektet å ta imot gjester på ambassaden. Assange skal også ha fått beskjed om å stelle bedre med katten som holder ham med selskap, katten ville bli gitt bort eller flyttet om Assange ikke steller bedre med den.

I fjor ble Assange siktet av amerikanske påtalemyndigheter, blant annet for spionasje.

USAs utenriksminister, Mike Pompeo omtalte Wikileaks som en «motstander» av USA da han var CIA-direktør. Tidligere justisminister Jeff Sessions har sagt at å arrestere Assange er en «prioritet».