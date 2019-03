Debatten startet klokken 10.30 norsk tid og kan følges her. Artikkelen blir oppdatert.

Statsminister Theresa May har lagt sin stilling i potten og sagt at hun vil gå av dersom Underhuset sier ja til skilsmisseavtalen hun har fremforhandlet med EU.

Britene skulle egentlig ha forlatt EU ved midnatt i kveld. Men de måtte be om utsettelse i forrige uke fordi de ikke har klart å bli enige om hvilket forhold de skal ha til unionen når de går ut.

Siste sjanse

I dag fremmer statsminister Theresa May avtalen i Underhuset for tredje gang. Men dette er en nedstrippet versjon, der det kun er selve utmeldelsen som skal stemme over, ikke det som kalles den politiske erklæringen for videre samarbeid med EU.

Regjeringsadvokat Geoffrey Cox åpnet debatten med å si at dette er siste sjanse for å sikre en ryddig utmeldelse av EU.

Hvis ikke er britene avhengig av at alle de 27 andre EU-medlemmene eventuelt gir dem nye utsettelser eller de kræsjer ut av EU 12. april. I forrige uke vedtok EU-toppmøtet at utmeldingen utsettes til 22. mai dersom de vedtar en skilsmisseavtale.

PETER NICHOLLS / REUTERS/NTB scanpix

Tiende avstemning

Ordstyreren i Underhuset John Bercow har nemlig sagt nei til at nøyaktig samme forslag skal fremmes på nytt.

Dette vil bli den tiende brexit-avstemningen etter jul, ifølge The Guardians opptelling.

Hvis Underhuset nok en gang stemmer ned avtalen, må May finne en ny plan innen 12. april for å unngå at britene forlater EU uten noen avtale.

Det er ventet at mange som tidligere har stemt ned skilsmisseavtalen vil støtte den i dag, rett og slett fordi de frykter at alternativet er at Storbritannia forblir i EU. Men det store spørsmålet om det blir mange nok.

Avtalen som blir debattert i dag handler kun om hva slags forhold britene skal ha til EU i en overgangsperiode på et par år, blant annet at grensen mellom Nord-Irland og Irland forblir åpen. Forhandlingene om britenes endelige forhold til EU, har ikke engang startet.