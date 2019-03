For noen få minutter siden ble det klart: Theresa May klarte ikke å få flertall for sin brexit-avtale. 286 stemte for avtalen, mens 344 stemte mot.

Dette øker faren at britene kræsjer ut av EU 12. april. EU reagerte umiddelbart: Det blir krisemøte 10. april.

Statsminister Theresa May hadde lagt sin stilling i potten og sagt at hun vil gå av dersom Underhuset sa ja til skilsmisseavtalen hun har fremforhandlet med EU. Men det hjalp ikke. Skilsmisseavtalen som alt har vært stemt ned med stor margin to ganger, ble nok en gang vraket.

Fakta: Skilsmisseavtalen som to ganger er stemt ned Skilsmisseavtalen regulerer vilkårene for Storbritannias uttreden av EU. Avtalen legger opp til en overgangsperiode frem til 31. desember 2020. Dette skal gi Storbritannia tid til å forhandle frem nye avtaler med EU og andre land. Ordningene for Nord-Irland innebærer at overgangsperioden kan bli forlenget én gang hvis EU og Storbritannia ikke klarer å finne alternative løsninger i tide. Er de fortsatt uenige, vil en reserveløsning tre i kraft. Den innebærer at Storbritannia blir værende i EUs tollunion på ubestemt tid. For å sikre like konkurransevilkår må Storbritannia følge EUs konkurranseregler, regler for statsstøtte, miljøstandarder og arbeidslivsregler. Avtalen inneholder dessuten detaljerte bestemmelser om hvordan tvisteløsning og håndheving av avtalen skal fungere. Avtalen ble nedstemt med 230 stemmer 15. januar, og med 149 i en nytt forsøk 12. mars.

– Siste sjanse

Denne gangen fremmet hun en nedstrippet versjon der kun selve utmeldelsen skal stemmes over, ikke det som kalles den politiske erklæringen for videre samarbeid med EU.

– Jeg vet at dette er en vanskelig avgjørelse, sa May.

– På dette historiske øyeblikket er det viktig å sette ansvaret for det britiske folket først, sa May.

– Hvis du vil ha brexit, er dette øyeblikket, var Mays innstendige oppfordring til parlamentet.

Regjeringsadvokat Geoffrey Cox åpnet debatten fredag morgen med å si at dette er siste sjanse til å sikre en ryddig utmeldelse av EU innen tidsfristen.

Det var likevel høyst usikkert om avtalen får nok støtte.

Little expectation in EU today that the Withdrawal Agreement will pass. Of it does, EU leaders would be mightily relieved. UK would then have till 22 May to sort out political declaration .. which can still be negotiated. Not legally binding /1 — katya adler (@BBCkatyaadler) March 29, 2019

Hva skjer nå?

I forrige uke fikk Storbritannia to frister av EU: Vedta skilmisseavtalen og forlat EU 22. mai eller forlat EU 12. april eller be om en lengre utsettelse. Det siste vil i så fall bety at britene må holde valg til EU-parlamentet i mai, et valg britene vil unngå.

Fredag sa EUs sjefsforhandlinger Michel Barnier at britene må fortelle EU hva de vil innen 12. april.

Barnier sa at faren for at britene forlater EU uten noen avtale har økt, men sier samtidig at ingen ønsker at dette skal skje.

Det er ventet at parlamentet alt på mandag vil starte med nye avstemninger. Tanken er at de skal gå gjennom alle mulige alternativer igjen og bruke eliminasjonsmetoden for å komme frem til noe det kan bli flertall for.

Et annet alternativ er at britene ber om en lengre utsettelse på hele utmeldelse og må gjennomføre valg til EU-parlamentet i mai.

Samtidig er det mange konservative politikere som mener at det er mulig å skaffe nye innrømmelser fra EU. Dette har Theresa May utelukket så langt.

Dagens nederlag i Underhuset betyr at det fremdeles er helt uklart hva som skjer med brexit.

Hvis flokene ikke løses nå, er britene avhengig av at alle de 27 andre EU-medlemmene eventuelt gir dem nye utsettelser. Alternativt kræsjer landet ut av EU 12. april. I forrige uke vedtok EU-toppmøtet at utmeldingen utsettes til 22. mai dersom de vedtar en skilsmisseavtale.

Det var ventet at en del som tidligere har stemt ned skilsmisseavtalen, vil støtte den i dag, rett og slett fordi de frykter at alternativet er at Storbritannia forblir i EU. Men det ble ikke mange nok.

Tidligere utenriksminister Boris Johnson var en av flere brexit-forkjempere som nå sier han vil stemme for avtalen, selv om han mener den er dårlig og har sagt at den gjør Storbritannia til en «vasallstat».

I have been and remain intensely critical of the deal. But we have a choice to make now, and that means choosing between options that actually exist. I have come to the sad conclusion that neither this government nor this parliament is willing to leave with no deal — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 29, 2019

Også tidligere brexit-minister Dominic Raab, som selv forlot regjeringen i protest mot avtalen, ville stemme for den. Han begrunnet det at han vil unngå lengre utsettelser på brexit og at det må holdes EU-valg i Storbritannia i mai. Han frykter at alternativet er at det ikke blir noen utmeldelse i det hele tatt.

Nordirer sier fortsatt nei

Det nordirske partiet DUP har signalisert at de nok en gang vil stemme nei. Partiets parlamentsmedlem Sammy Wilson sier at de vil stemme nei fordi de ikke vil tillate noen som kan skille Nord-Irland fra resten av Storbritannia. De frykter av skilsmisseavtalen betyr at Nord-Irland blir bundet til EU på ubestemt tid.

Avtalen som blir debattert i dag, handler kun om hva slags forhold britene skal ha til EU i en overgangsperiode på et par år, blant annet at grensen mellom Nord-Irland og Irland forblir åpen. Forhandlingene om britenes endelige forhold til EU har ikke engang startet.