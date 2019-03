Paris-terroristenes husvert dømt til fengsel

Den 32 år gamle mannen sier han ikke ante at mennene som leide leiligheten 15. november, var etterlyst for terrorangrepene to dager tidligere. I den første rettsrunden ble han derfor frikjent for ha skjult etterlyste kriminelle, men nå er han altså dømt i ankesaken.

130 personer ble drept i de koordinerte angrepene i den franske hovedstaden, brorparten av dem på konsertstedet Bataclan. Bare én av angriperne overlevde. Det kan drøye til neste år før saken mot terrorsiktede Salah Abdeslam kommer opp for retten.