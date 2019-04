Minst elleve døde i Saudi-ledet luftangrep i Jemen

Youssef al-Hadiri, talsmann for helsedepartementet som er underlagt Houthi-opprørernes kontroll, sier at flere studenter mistet livet i bombingen av hus og skoler i et boligområde i Sana.

Ytterligere 39 personer ble såret i luftangrepene, opplyser al-Hadiri i en uttalelse.

Koalisjonsstyrkene som kjemper mot Houthi-opprørerne, sier at missiler hadde slått ned i en militærleir i forstaden Sawan. Men det er ikke gitt noen oversikt over skadeomfanget.

Siden slutten av 2014 har Jemen vært preget av en ødeleggende konflikt mellom den Saudi-ledede regjeringen og Houthi-opprørerne.

Angrep fra koalisjonen har tatt livet av nærmere 4.600 personer av de om lag 7.000 sivile som så langt har blitt drept i krigen, ifølge tall fra FNs menneskerettighetskontor.

Koalisjonen ledes av Saudi-Arabia, og den har siden juni i fjor kjempet mot Houthi-opprørerne om å gjenta kontrollen i den viktige havnebyen Hodeida, som er inngangsporten for 80 prosent av bistand og eksport til Jemen.

Til tross for at FN har arbeidet intensivt med å forsøke å løse konflikten, har man ikke lykkes. Konflikten har resultert i en av verdens verste humanitære kriser.