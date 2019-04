Mini-Macron: Den spanske statsministeren Pedro Sanchez er 1,90 meter på strømpelesten, tidligere basketballspiller og et hode høyere enn den franske presidenten.

Likevel blir den unge, velutdannede sosialisten og EU-tilhengeren ofte sammenlignet med nabolandets president, Emmanuel Macron. De to statslederne finner ofte sammen på den europeiske scenen.

Men på hjemmebane sliter begge.

Thibault Camus / AP/ NTB scanpix

Sterke europeiske ledere

– Macron og Sanchez kommer svært godt ut av det med hverandre. De oppfattes som samme type politikere og er enige om det meste, sier Marcus Buck, førsteamanuensis, statsviter og Spania-ekspert ved Universitet i Tromsø.

– Men i motsetning til Macron, som valgte å starte sitt eget parti, valgte Sanchez å utfordre det gamle makthierarkiet i PSOE, sier Buck.

PSOE er det sosialdemokratiske partiet i Spania.

Tvunget til nyvalg

Men akkurat nå står det viktigste slaget på hjemmebane. Førstkommende søndag er det utlyst nyvalg i Spania. Sanchez må kjempe hardt for å beholde jobben.

Sosialdemokraten overtok som statsminister sommeren 2018 etter at de katalanske partiene og venstrepartiet Podemos gikk sammen med PSOE og felte daværende konservative statsminister Mariano Rajoy.

Men bare måneder senere nektet de katalanske partiene å stemme for budsjettet så lenge Sanchez ikke åpnet for forhandlinger om økt selvstyre for Catalonia.

Fakta: Valg i Spania Det er utlyst nyvalg i Spania 28. april. Det skjedde etter at et flertall i stemte ned regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Valget blir det tredje i Spania på fire år, og dette ses som et tegn på den økte fragmentering i spansk politikk.

Reuters/ NTB scanpix

Slutt på topartisystemet

Dermed hadde ikke Sanchez noe annet valg enn å skrive ut nyvalg. Taper han valget, går han inn i historien som statsministeren med kortest levetid i moderne spansk historie.

Etter Franco-tiden har Spania hatt et stabilt topartisystem og vært styrt av enten konservative PP (Partido Popular) eller sosialdemokratiske PSOE.

Men i likhet med mange europeiske land opplever Spania nå et partisystem i full oppløsning, fragmentert og overtatt av nye fløypartier.

Så selv om Sanchez gjør et godt valg, noe han ligger an til, vil sosialistpartiet ikke få flertall alene.

Sergio Perez/ Reuters/ NTB scanpix

– Et sterkt og sentralisert Spania

– Vi tør å si det millioner av spanjoler tenker, er partileder Santiago Abascals svar når han blir spurt om forklaringen på at partiet VOX nå fosser frem i Spania.

Partiet som ble dannet i 2014, har knapt vært synlig på den nasjonale politiske scenen før nå.

Partiet har tre kampsaker: anti-immigrasjon, anti-islam og vern om strenge konservative familieverdier. I tillegg: Separatistene i Catalonia må stoppes og straffes. Partiet ønsker et sterkt og sentralisert Spania.

Oppslutningen om VOX har også skjedd parallelt med at Spania nå er blitt det landet i Europa som tar imot flest migranter.

Marlos Moreno / TT NYHETSBYRÅN

Gjennombruddet

I desember kom gjennombruddet. Da ble sosialistene feid ut av regionsforsamlingen i Andalucia etter 30 år ved makten. Regionen har vært sosialistenes maktbase i Spania. Nå har en koalisjon bestående av PP, sentrum-høyre partiet Ciudadanos og Vox overtatt makten.

Dette er også regionen som tar imot flest migranter, som ankommer Afrika via Gibraltarstredet.

Fakta: Partiene i Spania Den spanske nasjonalforsamlingen består i dag av følgende partier: * Konservative Partido Popular (PP). * Sosialdemokratene PSOE. * Venstrepartiet Podemos. * Sentrums- og høyrepartiet Ciudadanos. * Samt separatistpartiene i Catalonia og Baskerland. * Ytre høyrepartiet Vox er ikke representert i nasjonalforsamlingen, men kapret i desember for første gang en plass i regionsforsamlingen i Andalucia.

-Voxs velgere ligner på Trumps tilhengere

– Fremveksten av et nytt parti på høyresiden er helt unikt i Spania. Etter Francos diktatur, har spansk politikk vært dominert av moderate krefter. Og med et tydelig alternativ på høyre- og venstresiden, sier Agustin Menéndez.

Han er spansk professor ved Universidad de Léon iMadrid, og han også vært tilknyttet Det norske senteret for europaforskning, ARENA.

– Høyreekreme Vox skiller seg fra de andre populistiske partiene i Europa ved å være lite populistiske. De er et mer rendyrket ytre høyreparti. Migrasjon er viktig, men strenge familieverdier og liberal økonomisk politikk er også bærebjelker. De ligner mer på Trumps-parti enn de tradisjonelle populistene, sier Menéndez.

– De står også sterkt i en velstående middelklasse, sier han.

Kan få flertall?

Nederlaget i Andalucia var hardt å svelge for Sanchez. Det samme er kritikken om at han lar seg bruke av separatistene i Catalonia.

Men de siste ukene har valgvinden snudd, og nå viser meningsmålinger at sosialistene, i koalisjon med venstrepartiet Podemos og separatistpartiene i Catalonia og i Baskerland kan gi Sanchez fornyet tillit.

Sergio Perez/ Reuters/ NTB scanpix

Det sentrumsliberale partiet Ciudadanos, ledet av karismatiske Albert Rivera, var også et parti sosialistene kunne stole på. Slike er det ikke nå lenger. Partiets leder vil trolig velge å støtte høyresiden.

Sergio Perez/ Reuters/ NTB scanpix

Avhenger av valgvinden

Dersom sentrumsliberale Ciudadanos velger å gå til høyre, kan maktbalansen forrykkes. Da kan konservative PP, Ciudadanos og Vox få flertall.

Foreløpig vil ingen åpent si at de støtter Vox – og langt mindre si at de vil gjøre høyrepartiet til endel av en koalisjon. Men etter valget kan alt endres.

– Det er fortsatt mange usikre velgere, og de vil trolig avgjøre valget. I Spania er det tradisjonelt slik at venstresiden tjener på høy valgdeltagelse, mens høyresiden tjener på det motsatte, sier Marcus Buck.