– Alle i rommet begynte å gråte. Han så ut som han var halvdød, men han bare sov, og da jeg løftet ham opp, begynte han å klynke, sier Patricio Galvez fra Göteborg som reiste til Syria for å prøve å finne barnebarna, ifølge SVT.

Han har lenge kjempet for å få dem hjem til Sverige etter at Skråmo nylig ble drept i kamp for terrororganisasjonen i det sørøstlige Syria. Barnas mor, som var Galvez' datter, ble drept i et granatangrep i januar.

Det yngste av barna er bare ett år gammelt, og de andre er to, tre syv og åtte, samt to fem år gamle tvillinger.

Funnet på sykehus

Akkurat hvor barna befinner seg, er ikke helt klart, men fredag kveld meldte Galvez hjem til familien at han hadde funnet et av dem etter at han hadde fått tillatelse til å reise inn i Syria fra Tyrkia.

Før han reiste hadde Galvez funnet ut at de tre barna som er født i Syria, trolig befant seg på et sykehus i Hasaka i det nordlige Syria, mens tre skal være i et telt for foreldreløse barn i en flyktningleir. Den ene av de to tvillingjentene skal være forsvunnet.

Familiens tragedie startet i 2014 da Skråmo, som er norsk statsborger, tok med seg sin kone og deres fire barn på det som skulle være ferie i Tyrkia. De forsvant imidlertid over til Syria der de yngste tre ble født.

Skråmo oppfordret i flere videoer folk til å slutte seg til IS og også til å gjennomføre terroraksjoner i Sverige.

Fokus på barna

Patricio Galvez sier at det er uvirkelig for ham at datteren gikk inn i terrorgruppen, men at hans fokus nå er barna.

– Alle vet hva slags organisasjon IS er. Min kamp har vært å redde syv uskyldige barns liv. Alt det dårlige som har hendt, alt det onde, har ingenting med barna å gjøre. De er bare uskyldige ofre, sier Galvez.

Etter at IS' siste skanse i Baghouz falt, overga mange IS-tilhengere seg til kurdiske styrker og bor nå i leirer. I leiren i Al-Hol er det i dag 65.000 mennesker, hvorav tusener av barn.

Det er mangel på mat, medisiner og helsetjenester, og minst 194 barn har dødd hittil, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).