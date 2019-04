– Kun en pålitelig og inkluderende politisk prosess kan møte befolkningens ønsker og føre til de politiske og økonomiske reformene landet trenger, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini torsdag på vegne av EUs 28 medlemsland.

– Det kan kun oppnås gjennom en rask overlevering av makten til en sivil overgangsregjering, la hun til.

Hun gjentok oppfordringen fra Den afrikanske union (AU) om at et militært råd ikke er svaret, og at dette er et brudd på prinsippene fastsatt i AU.