Kraftig smitteøkning i flere land. Ti land i rødt på én uke.

Fire land ble røde sist fredag. Nå anbefaler FHI at det blir karanteneplikt for ytterligere seks europeiske land mot slutten av uken. Dermed kan flere land bli røde enn grønne.

En kvinne med gul vest deler ut brosjyrer om munnbindpåbud i Amsterdam. Nå kan det bli pålegg om ti dagers karantene etter reiser til Nederland. EVA PLEVIER, Reuters/NTB scanpix

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at Norge gjeninnfører karantenedager ved reiser til Norge fra Island, Malta, Nederland, Polen, Kypros og Færøyene. Seks regioner i Sverige og to regioner i Danmark kan dessuten også bli regnet som røde når regjeringen i slutten av uken kommer med oppdaterte reiseråd.

– FHI vurderer situasjonen i disse land og områder per i dag til å kunne gå mot rødt i våre anbefalinger som vi leverte til regjeringen mandag ettermiddag denne uken, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Det er opp til regjeringen å avgjøre om de vil følge rådet fra FHI, men mye taler for at de vil følge rådene.

Flere land blir røde enn grønne

Regjeringen vil helst at nordmenn holder seg i Norge, men åpnet den 15. juli for karantenefrie reiser til en rekke europeiske land. Anbefalingen om at Norge gjeninnfører karantene for seks nye land, kom etter at man fredag 6. august vedtok at Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia skulle regnes som røde land.

Fra før var deler av Sverige og landene Spania, Portugal, Andorra, Belgia, Luxembourg, Kroatia, Romania og Bulgaria regnet som røde.

Dersom anbefalingen fra FHI blir tatt til følge, vil deler av Sverige og Danmark og 18 land være regnet som røde.

Den grønne delen av Europa kommer i så fall til å bestå av tre regioner i Sverige, tre regioner i Danmark, og 14 land.

Fakta Disse landene og regionene kan gå i rødt FHI anbefaler å innføre karanteneplikt for følgende land og regioner (tall for antall positive tilfeller per 100.000 de siste to ukene i parentes). Land: Island (25,4) Malta (58,6) Nederland (32,5) Polen (23,0) Kypros (20,1) Færøyene (205,4) Regioner i Sverige: Östergötland (28,1) Blekinge (29,5) Värmland (20,2) Uppsala (23,9) Dalarna (26,8) Örebro (29,8) Regioner i Danmark: Sjælland (minus hovedstadsregionen) (26,5) Midt-Jylland (42, 3) Vis mer

Island har også opplevd økende koronasmitte og vil trolig bli regnet som et rødt område fra og med fredag. Árni Torfason, AP/NTB scanpix

Norsk hyttefavoritt kan gå fra rødt til grønt til rødt

En av regionene i Sverige som går fra grønt til rødt, er Värmland. Dette er en region som ligger opp mot den norske grensen, og der mange nordmenn har en hytte.

Det er også et sted mange nordmenn reiser til for å handle billig mat og drikke.

Mange hytteeiere var glade da det den 24. juli ble åpnet for karantenefrie reiser til Värmland. Nå kan det altså se ut som om perioden som grønn, ikke varer mer enn tre uker.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ga 24. juli beskjed om at nordmenn kunne reise til Värmland uten å måtte gå i karantene. Etter tre uker kan det være slutt på dette. Heiko Junge

