Latterliggjøres etter å ha skrytt av «veldig vanskelig» demens-test. Et av spørsmålene var å gjenkjenne en elefant.

Donald Trump skrøt av en test som brukes til å indikere demens. Spørsmålene er ikke særlig vanskelige, innvendte journalisten.

Chris Wallace fikk 40 minutter med presidenten til søndagens intervju. De to rakk blant annet å komme innom spørsmål om presidentens mentale skikkethet til å være president. Skjermdump / Fox News Sunday

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

20. juli 2020 23:07 Sist oppdatert 8 minutter siden

Søndag stilte Donald Trump til et sjeldent langt intervju på Fox News Sunday. Kanalen er trygt plassert på republikansk side, men den svært respekterte journalisten Chris Wallace holdt ikke tilbake. Han grillet Trump hardt i 40 minutter om koronakrisen og valgkampen mot demokraten Joe Biden.

I etterkant har den amerikanske offentligheten blant annet festet seg ved en sekvens om presidentens mentale helse og evner. Nå blir han latterliggjort i amerikanske medier for å ha skrytt av resultatene på en kognitiv test og omtalt den som vanskelig.

Testen det er snakk om er nemlig kun ment å gi en indikasjon på kognitiv svikt, ikke for å måle hvor smart man er.

«Presidenten skryter av at han kan telle baklengs», skriver debattredaktør i The Washington Post, James Downie.

– La oss ta en test

I den latterliggjorte seansen blir Trump konfrontert med en spørreundersøkelse Fox har gjennomført. Der kommer Biden best ut på spørsmål om hvilken presidentkandidat som har best mental helse.

«Vel, hør nå her. La oss ta en test. Joe og jeg tar en test. La han ta den samme testen som jeg tok», sier Trump.

Da bryter Wallace inn. Han har selv tatt testen han tror Trump sikter til og innvender at den ikke var særlig vanskelig. Wallace peker på at et av spørsmålene innebærer å kjenne igjen en elefant som er avbildet.

Da kontrer Trump med å si at det kun er de første spørsmålene som er lette. De siste fem spørsmålene er «veldig vanskelige», mener han.

«Vel, en av dem var å telle ned fra 100 med syv om gangen», sier Wallace.

«Hør nå her. Du ville ikke klart å svare på flere av spørsmålene. Jeg garanterer deg at Joe Biden ikke ville klart å svare på dem. Jeg svarte korrekt på alle», svarer Trump.

Skjermdump / Fox News Sunday

Trump ba selv om test

Den kognitive testen Wallace konfronterte Trump med kalles Montreal Cognitive Assessment (MoCo). Den er fra før nøye ettergått i pressen i forbindelse med at Trump tok testen under en helsesjekk i 2018. Da hadde journalist Michael Wolffs hevdet at han ikke var mentalt skikket til å være president i boken Fire and fury.

Trump besto testen med full score og legen hans kunne dermed fastslå at han ikke hadde noen mental svikt. Legen kunne også fortelle at det var Trump selv som ba om å få ta testen.

I forbindelse med Fox-intervjuet skal det riktignok understrekes at Trump ikke har sagt eksplisitt at det var MoCo-testen han refererte til i intervjuet. En måned tidligere hadde han nemlig skrytt av toppscore på en kognitiv test han hadde tatt «nylig». Ifølge CNN har ikke Det hvite hus villet oppklare om han mente MoCo-testen fra 2018, eller om han hadde tatt en ny test.

Prøv spørsmålene selv

Skjermbilder fra MoCo-testen florerer nå på Twitter. Ifølge Trump var det de fem nederste spørsmålene som var vanskelige. Blant disse finner man blant annet en oppgave der man skal skrive hvor man er og hvilken dato det er. I en annen oppgave skal man kjenne igjen likheter mellom ord, for eksempel «appelsin» og «banan».

En norsk versjon av testen ble publisert i VG i 2018. Dette i forbindelse med debatten om Trumps mentale helse. Følger man retningslinjene på denne linken, sammen med testen på bildet, kan man ta testen selv.

Psykiater og professor ved Universitetet i Oslo, Geir Selbæk, kunne da fortelle at høy score på testen ikke forteller noe om Trumps intelligens.

– Denne testen går blant annet på hukommelse og om man er orientert. Det har ikke med at man er mentalt stabil eller ei å gjøre. MoCo indikerer om man har kognitiv svikt eller demens, sa han til avisen.