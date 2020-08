Canada ber Kina vise nåde etter dødsdommer

Canada gir uttrykk for dyp bekymring etter at en fjerde canadier er dømt til døden i en narkotikarelatert rettssak i Kina, og ber landet vise mildhet.

En sikkerhetsvakt står utenfor den canadiske ambassaden i Beijing, torsdag 6. august 2020. Kina offentliggjorde fredag at en canadier var blitt dømt til døden for narkotikakriminalitet i landet. Det var andre dag på rad at en kinesiske domstol ga dødsstraff til en canadisk statsborger. AP

NTB-DPA

Nå nettopp

Dødsdommen mot canadiske Ye Jianhui, som er dømt for å ha. fremstilt og transportert narkotika, var den andre dødsdommen mot en canadisk statsborger i Kina på like mange dager.

– De to dødsdommene mot canadiere de siste dagene er en stor bekymring, sa Angela Savard, en talsperson for det canadiske utenriksdepartementet, fredag.

Hun gjentok ståstedet om at Canada er motstander av dødsstraff i alle saker, hvor som helst i verden.

Smugling og ketamin

– Canada har gjentatte ganger forklart vår motstand mot dødsstraff overfor Kina, og kommer til å fortsette med det. Canada ber om nåde for alle canadiske borgere som er blitt dømt til døden, og ber Kina utvise mildhet overfor Ye, sa hun.

Dagen i forveien ble det kjent at canadiske Xu Weihong var blitt dømt til døden i en kinesisk domstol for kjøp av ingredienser og utstyr til narkotikaproduksjon i oktober 2016 for å fremstille ketamin.

I fjor ble to canadiere dømt til døden i Kina for narkotikasmugling.

Anklages for hevn etter at Huawei-topp ble pågrepet

Spenningen har økt mellom Canada og Kina etter at Huawei-toppen Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada i 2018 på oppfordring fra USA. USA anklager henne for brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran og vil ha henne utlevert.

Få dager etter Mengs pågripelse ble to canadiere pågrepet i Kina, blant dem en tidligere diplomat, anklaget for spionasje i en sak Canada ser på som hevn for Mengs pågripelse.