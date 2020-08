Trump vil kreve doptest før TV-dueller. Intensiverer angrep på Bidens mentale helse.

USAs president Donald Trump antyder at Joe Biden har dopet seg for å gjøre en bedre figur i TV-debatter.

Det er planlagt tre debatter i høst mellom Donald Trump og Joe Biden. AP/NTB scanpix

Mens Det republikanske partiet forberedte seg til å renominere Trump som sin presidentkandidat natt til fredag, ga presidenten et intervju til den konservative avisen The Washington Examiner.

Trump mener Biden var elendig i de første debattene mellom demokratiske presidentkandidater, men forbedret seg i de siste duellene mot Bernie Sanders.

Fakta Duellene Det er lagt opp til tre TV-sendte presidentdueller mellom Donald Trump og Joe Biden i høst: 29. september i Cleveland i Ohio.

15. oktober i Miami i Florida.

22. oktober i Nashville i Tennessee. I tillegg blir det duell mellom visepresidentkandidatene Mike Pence og Kamala Harris 7. oktober i Salt Lake City i Utah. Vis mer

– Ikke Churchill

– Vi kommer til å kreve en doptest, sier Trump til The Washington Examiner.

Han understreker at han ikke lot seg imponere av Biden.

– Han var ikke akkurat noen Winston Churchill, han var ikke det, men det var en normal, kjedelig debatt. Ingenting utrolig hendte, sier Trump.

Han sier han ikke forstår hvordan Biden kan ha forbedret seg så kraftig.

– Hvis du går tilbake og ser de mange debattene, var han svært dårlig. Han var ikke engang sammenhengende. Og mot Bernie var han det. Vi vil kreve en doptest, sier Trump.

Trump bygger ifølge intervjuet sine antydninger utelukkende på det han selv så i de demokratiske presidentdebattene.

President Donald Trump talte til sitt partis landsmøte tidligere i uken, og natt til fredag avslutter han det med å takke ja til å stille opp igjen som partiets presidentkandidat. Andrew Harnik, AP/NTB scanpix

Har omdømme for brølere

Biden har ord på seg for å surre med fakta og stokke ordene. Han strever også iblant med stamming. Da Aftenposten i fjor høst overvar et møte med ham Iowa, fremsto han som svært uforberedt sammenlignet med sine demokratiske rivaler. For eksempel avsluttet han sin to minutters appell etter bare 20 sekunder.

Biden har i flere tiår hatt rykte på seg for å begå verbale brølere. Som visepresident fornærmet han tre USA-allierte på en gang da han sa Tyrkia, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater var USAs største problem i kampen mot terror.

I 2008 omtalte han Barack Obama som den første vanlige «afrikansk-amerikaneren som er velartikulert, smart og renslig».

«Ikke noe vås»

Også hans opptreden kan iblant få folk til å heve øyenbrynene. I desember utfordret han en 83 år gammel velger til IQ-test og duell i armhevinger. På en scene noen dager før bet han kona Jill Biden i fingeren da hun gestikulerte. Begge disse hendelsene fant sted under en Biden-turné med slagordet «No Malarkey», «Ikke noe vås».

Og tidligere i år kom han med en høyst tvilsom historie om å ha blitt arrestert under apartheid i Sør-Afrika.

Satser tungt på reklame

I årets valgkamp antyder Trump og Det republikanske partiet at Bidens rot kan ha sammenheng med alderen. Mens Trump fylte 74 i juni, blir Biden 78 år et par uker etter presidentvalget i november.

Trump-kampanjen har satset store penger på å vise reklamefilmer der det stilles spørsmål ved Bidens mentale helse. I et slikt klipp som ble sendt nylig, har de kryssklippet film av ham før og nå.

I opptakene fra 2015 og 2016, er han energisk og tydelig. I opptakene fra 2020 fokuseres det på nøling, kremting, usikkerhet og en skjelvende hånd før spørsmålet stilles: «Hva skjedde med Joe Biden?»

Her kan du se filmen:

Mener Trump sprer løgn

Bidens valgkampapparat har avvist enhver beskyldning om at kandidaten har tatt medikamenter for å skjerpe seg foran debatter og sier Trump sprer løgn.

– Vi forstår at det virker utrolig for Trump, men Joe Biden kan snakke sant uten en sprøyte med sannhetsserum. Vi skulle likt å se Trump klare det, sier Andrew Bates, en av Bidens talspersoner, til TV-kanalen Fox News.