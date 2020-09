Trumps oppslutning blant soldater svikter. Biden tar ledelsen blant militære.

Samtidig som president Donald Trump anklages for nedsettende kommentarer om falne soldater, svikter oppslutningen hans i USAs forsvar.

10. november 2018 skulle president Trump besøke en amerikansk kirkegård utenfor Paris. Der ligger 1800 amerikanske falne fra første verdenskrig begravet. Besøket ble avlyst, og dette ble begrunnet med at dårlig vær gjorde helikopterturen vanskelig.

Nå har en artikkel i tidsskriftet The Atlantic satt sinnene i kok. Der påstås det at årsaken til avlysningen var følgende: Trump orket ikke å bli kjørt i bil dit, og han var dessuten urolig for sveisen sin i regnværet.

