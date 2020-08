Trump besøkte sin syke bror

USAs president Donald Trump besøkte fredag sin to år yngre bror Robert på et sykehus i New York. Det er ikke kjent hva broren behandles for.

Bilkortesjen med president Donald Trump ankommer New York-Presbyterian Hospital. Presidentens bror, Robert Trump, behandles ved sykehuset for en ikke-oppgitt sykdom. Eduardo Munoz Alvarez / AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Trump var iført munnbind da han ankom New York-Presbyterian Hospital gjennom bakdøren, og han var der i 45 minutt, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Flere amerikanske medier melder at tilstanden til Robert Trump er alvorlig, men det har ikke kommet detaljer om hans helsetilstand.

Trump, som stoppet innom New York på vei til sin golfklubb i Bedminster i New Jersey, sier han «har det tøft for tiden».

Robert Trump, som er 72 år gammel, er forretningsmann og styrer Trump Organizations eiendommer utenfor Manhattan. I motsetning til broren skyr han stort sett offentligheten.

Det var Robert Trump som gikk til retten for å forsøke å stanse boka til Mary Trump, datteren til Fred jr., om oppveksten til Donald i den ifølge henne dysfunksjonelle Trump-familien.