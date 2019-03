«Kalifatet» er borte, men slik lever IS videre

USA-støttede styrker erklærte lørdag militær seier over Den islamske staten (IS) i Syria. Det gjorde de etter å ha erobret det siste landområdet som gruppen kontrollerte i Baghouz ved bredden av elven Eufrat.

– Baghouz er fri og militær seier over Daesh er blitt oppnådd, tvitret Mustafa Bali, talsmann for den kurdiskdominerte militsen Syrias demokratiske styrker (SDF). Daesh er en betegnelse på IS som er mye brukt i den arabiske verden.

Seieren over IS kom etter månedsvis med harde kamper. Mange soldater og sivile har mistet livet og over 60.000 mennesker har strømmet ut fra den siste IS-lommen siden desember.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) March 23, 2019

Teltleir bombet i filler

Journalister ble lørdag tatt med til det siste området der IS hadde holdt stand.

Teltleiren deres var blitt bombet i filler, melder APs reportere på stedet. Synet som møtte dem, var et jorde full av forlatte skyttergraver og bombekratre. Alt som var igjen var brannskadede telt og de forvridde metallrestene av utbombede kjøretøy.

Halvveis begravet lå restene av det beryktede IS-flagget, mens det gigantiske gule flagget til SDF vaiet fra toppen av en halvveis utbombet bygning.

Fakta: Den islamske staten Et av resultatene av borgerkrigen i Syria, er fremveksten av Den islamske staten (IS). Bevegelsen har også røtter tilbake til USAs invasjon i Irak i 2003 og den etterfølgende striden mellom sunni- og sjiamuslimer. Irakeren Abu Bakr al-Baghdadi erklærte opprettelsen av «kalifatet» Den islamske staten i juni 2014. IS kontrollerte på det meste enorme områder i Syria og Irak. Det bodde oppimot 8 millioner mennesker innenfor territoriet. IS står for en svært konservativ tolkning av IS og et brutalt styre. De anklages for å ha begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, blant annet ved massedrap på og slavehold av jesidier. De fikk ganske raskt verdenssamfunnet mot seg og har mistet alt det territoriet de har kontrollert i Syria og Irak. Det er ventet at de i stedet vil satse på geriljakrig og terror, noe man allerede ser tendenser til.

Maya Alleruzzo/AP/NTB scanpix

– USA den viktigste grunnen til at IS tapte

Denne siste militære fremgangen innebærer slutten på en nesten fem år lang militær innsats for å knuse IS, en fanatisk islamistgruppe som for fire-fem år siden kontrollerte et område på størrelse med Storbritannia i Syria og Irak. Åtte millioner mennesker var underlagt deres erkekonservative og brutale tolkning av islamsk lov.

Den viktigste årsaken til at IS ble slått militært, er at de gjennom å true Bagdad, massakrere og ta til fange tusener av jesidier og å stå bak blodig terror både hjemme og ute, pådro seg supermakten USAs vrede.

– Hvis man skal peke på én avgjørende faktor, så må det være at de fikk USA mot seg, sier orlogskaptein Thomas Slensvik i mediegruppen ved Forsvarets høgskole.

VADIM GHIRDA/AP/NTB scanpix

Den irakiske hæren fikk tilbake troen på seg selv

Amerikanerne ga veiledning, materiell, flystøtte og selvtillit til en irakisk hær som hadde flyktet hals over hodet da noen hundre IS-krigere rykket frem mot Mosul. De ga også avgjørende støtte til kurdiske styrker i Syria som hadde vist at de var i stand til å stå opp mot IS.

– Det var først da kurderne fikk fremgang i Syria og tok landområder, at syriske myndigheter og russerne satset på å bekjempe IS, sier Slensvik.

IS sto dermed overfor en trefrontskrig, mot de syriske kurderne, syriske myndigheter og en koalisjon av irakiske styrker.

Gabriel Chaim/AP/NTB scanpix

Frykter stadige angrep fra IS-sympatisører

Men erklæringen om militær seier i Baghouz betyr ikke slutten på krigen mot IS.

Da Aftenposten var i Syria i januar, ble soldatene fra SDF stadig ofre for angrep fra IS-sympatisører i områder som for lengst var blitt frigjort fra IS. De militære lederne tok det for gitt at angrepene kom til å fortsette også etter at de hadde tatt det siste territoriet til IS.

– Det er et betydelig nærvær av IS-sympatisører i Irak og Syria, sier Slensvik.

I en periode fremover må sikkerhetsstyrkene forsøke å redusere antallet terrorangrep, angrep på kontrollposter, kidnappinger for løsepenger og likvideringer av IS’ politiske motstandere.

SDF kommer til å fortsette sin militære og sikkerhetsmessige kamp mot sovende celler med jihadister, sa militsens militære ledere under en TV-sendt markering av seieren i Baghouz ifølge Reuters.

AP/NTB scanpix

Norske soldater vil fortsette å støtte Irak

Blant dem som skal bidra i kampen mot IS i hvert fall frem til 2020, er de norske soldatene som veileder irakiske styrker i den urolige Anbar-provinsen i Irak.

– Det vil kunne oppstå lommer der IS fremdeles kan utgjøre en trussel. Da vil det bli et sikkerhetsoppdrag for den irakiske hæren og det vil være naturlig for de norske styrkene i Irak å støtte dem, sier pressevakt Sigurd Tonning-Olsen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

RODI SAID/Reuters/NTB scanpix

Usikkert hva som nå vil skje med kurderne som banket IS

IS kan utnytte at regjeringsstyrkene ikke er spesielt populære i deler av Irak og Syria. Donald Trump har bestemt at flesteparten av de 2000 soldatene i Syria skal reise hjem, bare noen hundre blir igjen. Hva som kommer til å skje da, er ikke godt å si.

– Syriske myndigheter må godta det autonome styret i det østlige Syria og Tyrkia må forlate Syria, sa representanter for SDFs generalkommando lørdag ifølge Reuters.

Syriske myndigheter har tidligere sagt at de har til hensikt å gjenopprette kontroll over hele Syria, mens Tyrkia anser den kurdiske militsen YPG, som dominerer SDF, for å være en terrorgruppe på linje med PKK.

Det politiske kaoset som kan oppstå, er det en risiko for at IS-sympatisører utnytter.

Maya Alleruzzo/AP/NTB scanpix

IS har fått fotfeste mange steder i verden

IS er dessuten ikke bare et fenomen i Irak og Syria. De fikk avleggere i Sinaihalvøya i Egypt, Sahellandene i Afrika, Somalia, Afghanistan, Filippinene og flere andre land. Og ingen vet hvor det er blitt av IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi.

Slensvik tror likevel IS vil få problemer med å vokse seg store igjen.

– Alle organisasjon som kaller seg en del av IS vil få et ekstra fokus på seg. Hvis IS gjenoppstår, vil enhver amerikansk president bli anklaget for ikke å ha gjort jobben sin.