Onsdag hadde millionbyen Wuhan, det nye koronavirusets arnested, og Kina null nye tilfeller som var smittet innenlands. Dette ble i kinesiske medier feiret som et tegn på suksess for myndighetenes harde tiltak for å bekjempe viruset.

Flere steder i Kinas umiddelbare nabolag har hatt synkende tall på nye smittede. Dette gjelder i tillegg til Fastlands-Kina for eksempel Taiwan, Singapore, Sør-Korea og storbyen Hongkong. Nå kan det snu.