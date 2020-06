Det startet som en fredelig demonstrasjon for å rette søkelyset på politirasisme og å hedre minnet til Adama Traoré, som i juli 2016 døde etter at han ble arrestert av fransk politi. Han var svart og ble bare 24 år.

Det var lignende demonstrasjoner i byene Lille og Marseille. Utover kvelden utviklet det seg til sammenstøt mellom politiet og demonstranter. Demonstrantene kastes stein og satte fyr på blant annet søppelkasser. Politiet svarte blant annet med tåregass.

Traoré er blitt et symbol på politivold i Frankrike.

I Frankrike peker mange på at Traorés historie har klare likhetstrekk med det som skjedde med George Floyd som døde under arrestasjonen i Minneapolis for få dager siden.

MICHEL EULER / AP/NTB scanpix

«Jeg får ikke puste»

Assa Traoré, søsteren til Adama ba demonstrantene gi uttrykk for sin avsky i en tid der verden og Frankrike er opprørt over George Floyds død.

Hun sa at de to mennenes siste ord var: «Jeg får ikke puste, jeg får ikke puste.»

Politiet hadde forbudt demonstrasjonen i Paris, fordi den stred mot smittevernreglene. Men det brød ikke folk seg om.

«Uten rettferdighet – ingen fred» og «Hele verden forakter politiet,» var blant slagordene som ble ropt.

Daniel Cole / AP/NTB scanpix

Uklare omstendigheter

Omstendighetene rundt dødsfallet til Adama Traoré er fortsatt under etterforskning.

Familien krever at politifolkene som arresterte ham stilles for retten, men har foreløpig ikke nådd frem med sine krav. En ny rettsmedisinsk rapport hevder at 24 -åringen døde av en medfødt hjertefeil, men dette har ikke familien og en lang rekke andre personer slått seg til ro med.

Det har vært en rekke til dels ganske motstridende medisinske rapporter om dødsårsaken, skriver Le Monde.