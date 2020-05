Ny etterretningssjef tatt i ed i USA

Ratcliffe ble innstilt til stillingen av Senatet forrige uke. Avstemningen fulgte partilinjene i det øverste kammeret i Kongressen der Det republikanske partiet har flertall.

Trump prøvde allerede i fjor å nominere politikeren fra Texas til stillingen, men Ratcliffe han trakk seg da det ble stilt spørsmål ved om han hadde tilstrekkelig kompetanse.

Demokratiske senatorer frykter også at han vil tilpasse amerikanske etterretningsrapporter slik at de passer med Trumps oppfatninger.

I en høringen i starten av mai der han forsøkte å overbevise de amerikanske senatorene, sa Ratcliffe at han oppfattet Kina som den største trusselaktøren nå.

Det er tidligere ambassadør til Tyskland og Trump-støttespiller Richard Grenell som har fylt rollen som USAs øverste etterretningssjef den siste tiden. Det er ikke ventet at Grenell vender tilbake jobben som ambassadør, opplyser kilder til nyhetsbyrået DPA.

Det hvite hus' pressetalskvinne Kayleigh McEnany har uttalt at Grenell er et «høyt verdsatt medlem av denne administrasjonen» og at «vi skal se hvor han fortsetter».