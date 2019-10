Litauisk politiker: Ingen avklaring for Frode Berg før november

Det sier Laurynas Kasciunas i forsvars- og sikkerhetskomiteen i det litauiske parlamentet til NRK.

Det litauiske nyhetsbyrået BNS meldte forrige uke at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Torsdag ble det fremmet et lovforslag i det litauiske parlamentet som kan gjøre det lettere å utlevere russerne. Dette lovforslaget skal altså parlamentet stemme over 7. november.

Det har tidligere vært spekulert på om en løslatelse av Berg vil skje i tilknytning til 75-årsmarkeringen av frigjøringen av Finnmark førstkommende fredag.

Den spionasjedømte nordmannen venter utålmodig på nyheter om sin egen situasjon, sa hans advokat Brynjulf Risnes til NTB tidligere tirsdag.

– Ambassaden besøkte ham i går. Han er kjent med ryktene om avtalen og er naturligvis utålmodig, skrev Risnes i en SMS til NTB.

– Vi vet dessverre ikke noe mer om når en utveksling vil skje, sa han.

Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.