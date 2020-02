Uroen skal ha brutt ut på sidelinjen av en konsert med en kongolesisk stjerne, det skal dreie seg om en ulovlig demonstrasjon mot artisten Fally Ipupa, men omstendighetene er ennå uklare.

– Unngå området og la nødetatene få komme fram, tvitrer politiet i Paris.

Politiet sier de grep inn for hindre at scootere og søppelkasser ble satt i brann, noe som sendte en tykk, svart røyksky opp over området. Det opplyses at brannen siden er kommet under kontroll, og at brannmannskaper er i ferd med å slukke den.

Filmsnutter lagt ut på Twitter synes å vise at demonstranter på et tidspunkt forsøkte å hindre brannfolk i å ta seg fram til brannen.

Togselskapet SCNF sier at undergrunnsstasjonen på Gare de Lyon er evakuert som en forholdsregel.

Kongolesere i eksil protesterer fra tid til annen mot artister fra hjemlandet som opptrer i Frankrike eller Belgia, ofte med beskyldninger om at de har bånd til tidligere president Joseph Kabila eller hans etterfølger Felix Tshisekedi.

En planlagt konsert med Ipupa i 2017 ble avlyst på grunn av faren for uro.

Saken blir oppdatert.