Mistanke om at norsk kvinne er bortført i Sverige

Kvinnen er 43 år gammel, opplyser svensk politi i en pressemelding. Hun ble sist sett ved kaien Skeppsbroen, opplyser svensk politi fredag.

Ifølge politiet er kvinnen mellom 160 og 165 centimeter høy, og har langt, mørkt hår. Hun skal ha vært iført en grå strikkegrenser og svarte jeans da hun forsvant.

«Omstendigheter som har fremkommet om forsvinningen gjør at vi mistenker at det har skjedd noe straffbart. Dette etterforskes nå som en kidnapping, men dette kan komme til å bli endret under etterforskningens gang. Vi har ingen mistenkte eller pågrepne så langt», opplyser politiet i Landskrona i pressemeldingen.

Svensk politi opplyser at hun skal ha vært sammen med en mannsperson før hun ble borte.

Politiet ber om tips i saken, og dykkere skal undersøke området rundt der kvinnen sist ble sett.

Saken oppdateres.