Russisk distriktsopprør? 20 byer avlyser Putins storslåtte feiring.

I midten av mai kjempet Russland med nebb og klør mot koronaviruset. Med rundt 10.000 nye smittede hver dag, og et stadig økende antall døde, lå landet på topp tre av de hardest rammede landene i verden. Det gjør det fortsatt. Russiske myndigheter kom likevel med en overraskende beskjed: Vi skal åpne opp igjen.

26. mai kunngjorde sjefen selv, Vladimir Putin, at situasjonen var så stabil at det var trygt å gjennomføre den utsatte Seiersparaden 24. juni.

Paraden skal markere at det er 75 år siden seieren over Nazi-Tyskland og er en svært viktig hendelse for å vise stolthet over historien, skape entusiasme og samle russere over hele landet.

Men hele landet vil ikke være med. Onsdag hadde 20 store byer sagt at det ikke er forsvarlig å gjennomføre paraden på grunn av smittefare.

Av hensyn til veteranene

«Vi har bestemt oss for å ikke risikere folkets helse og – viktigst av alt – våre veteraners helse», skrev Mikhail Vedernikov, guvernør i Pskov-regionen i den vestlige delen av Russland på Instagram.

16 andre ledere har kommet til samme konklusjon. De fleste har sagt at de ønsker å avholde en parade ved en senere anledning.

Kreml møter avgjørelsene med «absolutt forståelse».

– Regionene er gitt utvidet makt i kampen mot koronaviruset. Det er fordi guvernørene bedre kan se hvordan situasjonen utspiller seg, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov til russisk presse tirsdag.

En rekke eksperter tror imidlertid at det ikke er så enkelt.

Enestående

Lokale myndigheter fikk altså økt spillerom av Putin i kampen mot koronaviruset. Det mener mange nå at de utnytter.

– Uavhengigheten blant guvernørene vokser. De har forstått at føderale myndigheter er splittet og bruker dette som påskudd for å teste hvor langt de kan gå i en sak der argumentene mot å holde paraden er gode – og argumentene for feiring ikke er lette å få øye på, sier statsviter Abbas Galliamov til den russiske utgaven av BBC.

Samme nettsted har også snakket med forsvarsanalytiker Aleksandr Golts. Han sier at dette ikke har skjedd før og kaller det «enestående».

Går som normalt i Moskva

En tredje ekspert, Konstantin Sivkov, mener imidlertid at det eksisterer uskrevne regler for ulike regioner.

– Det finnes en liste over byer hvor paraden er obligatorisk, og disse byene har ikke kansellert planene, sier han.

Paraden i Moskva er et eksempel på det. For eksempel vakte det oppsikt da ordfører i hovedstaden, Sergej Sobjanin, plutselig åpnet byen etter først å ha iverksatt svært strenge tiltak.

Han har likevel den siste uken oppfordret moskovitter til å delta i feiringen ved å bli hjemme og se på TV.

Må sees i sammenheng

Alexei Druzhinin, Reuters / NTB scanpix

Det er høyst uvanlig at russiske regionale ledere åpent utfordrer sentrale myndigheter, mener Russland-forsker Helge Blakkisrud ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Selv om disse lederne formelt sett er folkevalgte, står de i et avhengighetsforhold til Kreml. Åpen dissens resulterer nærmest uten unntak i at den aktuelle guvernøren må gå av «frivillig», sier han til Aftenposten.

Blakkisrud tror at det i dette tilfellet handler mer om lokale smitteverntiltak enn et uttrykk for uenighet med Kremls beslutning.

Fakta: Grunnlovsavstemning i Russland 1. juli skal russere stemme over 400 endringer i grunnloven. Dagens grunnlov tillater presidenten å sitte i to påfølgende perioder. Putins andre periode utløper i 2024. Grunnlovsendringen åpner for at 67 år gamle Putin kan gå løs på to nye perioder og i teorien sitte til 2036. Da vil han være 83 år gammel. Andre forslag som skal stemmes over, er at etniske russere skal omtales som det «statsbærende folk» i Russland (det folk som utgjør staten). Bare ekteskap mellom mann og kvinne skal anses som gyldige ekteskap. Gudstroen (ortodoksi) skal nevnes som grunnleggende i grunnloven. Alle oppfordringer om å tre ut av Den russiske føderasjon skal anses som grunnlovsstridige.

Blakkisrud mener at de mange avlysningene – og Kremls forståelse av dette – må sees i sammenheng med den forestående grunnlovsavstemningen planlagt 1. juli. Her skal man blant annet stemme for eller imot et forslag som gjør det mulig for Putin å sitte som president til 2036.

– Selv om feiringen av 75-årsjubileet for seieren i andre verdenskrig er symbolsk svært viktig for Kreml, er gjennomføringen av folkeavstemningen viktigere for Putin-regimet. Alt som kan stikke kjepper i hjulene for denne avstemningen, inkludert ukontrollert oppblomstring av koronasmitte, vil være uønsket, sier Blakkisrud.