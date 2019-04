Reuters: Stort terrorangrep avverget i Frankrike

Nyhetsbyrået henviser også til en politikilde som sier de fire er pågrepet og mistenkt for å ha skaffet seg våpen i den hensikt å gjennomføre et terrorangrep.

– Vi hadde tilstrekkelig bevis på at et større angrep var under planlegging, sier innenriksministeren.

Flere franske medier, inkludert Le Monde og Le Parisien, skriver at de pågrepne mistenkes for å ha planlagt et angrep mot landets sikkerhetsstyrker i nær fremtid.

Pågripelsene skal ha skjedd på fredag, ifølge franske medier. En av de fire skal være en allerede straffedømt mindreårig som i februar 2017 forsøkte å reise til Syria, skriver Le Monde og henviser til en anonym kilde nær påtalemyndigheten.

